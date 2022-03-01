Салон мобильных телефонов, расположенный в жилом доме на улице Юности, загорелся 29 марта около 4 утра.
Для ликвидации масштабного пожара были задействованы все расчёты столичной СВПЧ. Спустя 8 минут к месту происшествия подъехал первый дежурный экипаж. В последующие 20 минут - ещё три пожарных автомобиля, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Магазин был полностью охвачен огнём. Пламя перекинулось на балконы.
В квартире на втором этаже загорелись оконные рамы. Внутри находились неслышащие престарелые супруги. Они увидели огонь и смогли самостоятельно покинуть квартиру.
Подъезд был заполнен дымом. Сотрудники милиции помогли жильцам выйти на улицу.
В течение 16 минут огнеборцам удалось сбить пламя. Через полчаса пожар был ликвидирован.
Инспекторы Госпожнадзора осмотрели сгоревшие помещения и изучили видео с камер наблюдения. Рассматриваются три версии возгорания: поджог, короткое замыкание электропроводки и взрыв батареи мобильного телефона.Точная причина ЧП будет известна в результате проведённых специальных экспертиз.