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Подробности ночного пожара в Тирасполе

Подробности ночного пожара в Тирасполе

Салон мобильных телефонов, расположенный в жилом доме на улице Юности, загорелся 29 марта около 4 утра.

Для ликвидации масштабного пожара были задействованы все расчёты столичной СВПЧ. Спустя 8 минут к месту происшествия подъехал первый дежурный экипаж. В последующие 20 минут - ещё три пожарных автомобиля, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Магазин был полностью охвачен огнём. Пламя перекинулось на балконы.

В квартире на втором этаже загорелись оконные рамы. Внутри находились неслышащие престарелые супруги. Они увидели огонь и смогли самостоятельно покинуть квартиру.

Подъезд был заполнен дымом. Сотрудники милиции помогли жильцам выйти на улицу.

В течение 16 минут огнеборцам удалось сбить пламя. Через полчаса пожар был ликвидирован.

Инспекторы Госпожнадзора осмотрели сгоревшие помещения и изучили видео с камер наблюдения. Рассматриваются три версии возгорания: поджог, короткое замыкание электропроводки и взрыв батареи мобильного телефона.Точная причина ЧП будет известна в результате проведённых специальных экспертиз.
  • Сегодня, 15:58
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