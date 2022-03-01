Dnestr.TV

 
0

С 1 апреля подорожает техосмотр

С 1 апреля подорожает техосмотр

С 1 апреля прохождение технического осмотра легкового авто обойдётся владельцу примерно в 310 рублей ПМР – это на 50 рублей больше прежней стоимости. ТО грузового транспорта станет дороже на 100 рублей.

Рост цены связан с некоторым увеличением государственного экологического сбора и стоимости диагностики транспортных средств, которая не менялась с 2015 года.

Последние годы граждане платили за обязательную процедуру ТО:

– легковушек – порядка 260 рублей,
– большегрузов – до 485 рублей.

Специалисты объяснили: «Индексация неминуема. Повышение цены – необходимость. Последние годы предприятия, осуществляющие техосмотр, работали на пределе рентабельности.

Оборудование, которое используют для диагностики транспорта, регулярно проходит поверку. Часть его приходится отправлять метрологам в Кишинёв. А это дополнительные расходы, в том числе и на топливо».

Решение о повышении тарифа руководители предприятий, аккредитованных на проведение ТО, приняли коллегиально.

Повышение стоимости техосмотра позволит частично покрыть расходы на обслуживание диагностической линии, аренду помещений и зарплату специалистам, а также скомпенсировать ежегодный инфляционный рост.
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:53
  • DTV
  • Просмотров: 45
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна