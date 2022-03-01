С 1 апреля прохождение технического осмотра легкового авто обойдётся владельцу примерно в 310 рублей ПМР – это на 50 рублей больше прежней стоимости. ТО грузового транспорта станет дороже на 100 рублей.
Рост цены связан с некоторым увеличением государственного экологического сбора и стоимости диагностики транспортных средств, которая не менялась с 2015 года.
Последние годы граждане платили за обязательную процедуру ТО:
– легковушек – порядка 260 рублей, – большегрузов – до 485 рублей.
Специалисты объяснили: «Индексация неминуема. Повышение цены – необходимость. Последние годы предприятия, осуществляющие техосмотр, работали на пределе рентабельности.
Оборудование, которое используют для диагностики транспорта, регулярно проходит поверку. Часть его приходится отправлять метрологам в Кишинёв. А это дополнительные расходы, в том числе и на топливо».
Решение о повышении тарифа руководители предприятий, аккредитованных на проведение ТО, приняли коллегиально.
Повышение стоимости техосмотра позволит частично покрыть расходы на обслуживание диагностической линии, аренду помещений и зарплату специалистам, а также скомпенсировать ежегодный инфляционный рост. mvdpmr.org