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В Раду внесен закон о запрете деятельности РПЦ, изъятии недвижимости

В Раду внесен закон о запрете деятельности РПЦ, изъятии недвижимости

В Верховную раду Украины внесён законопроект о запрете всей деятельности РПЦ в стране, а также об изъятии всей недвижимости и иного имущества Русской православной церкви, сообщает mk.ru.

В законопроекте говорится, что изменения будут внесены в закон «О свободе совести и религиозных организации». Его 3 статья дополнится абзацем , в котором будет изложено, что «деятельность религиозных организаций (объединений)...руководящий центр... которых находится... в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины», запрещается - в целях «охраны общественной безопасности и порядка».

Законопроектом указывается, что кабмину Украины нужно «осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей», принадлежащих или «находящихся в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций», чья деятельность запрещается.

В середине марта патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявлял, что РПЦ «призвана сегодня, несмотря на очень негативный контекст политический, сохранять духовное единство нашего народа».

«Русского и украинского народов, - пояснял он, - как единого народа, вышедшего из киевской купели крещения».

Во вторник, 29 марта, зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости: «Верующий человек ... не может принимать вместо своей веры идеологию превосходства одних наций над другими».

Он добавил, что «поэтому вера в Бога поможет исцелить национализм на Украине».
mk.ru
  • Вчера, 21:00
  • DTV
  • Просмотров: 37
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