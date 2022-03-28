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Очередной этап вывоза устаревших пестицидов с территории Приднестровья

Очередной этап вывоза устаревших пестицидов с территории Приднестровья

25 марта 2022 года состоялась встреча представителей Министерства иностранных дел Приднестровья, Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды с представителями Миссии ОБСЕ в Республике Молдова. Цель мероприятия – привлечение внимания зарубежных коллег к масштабам проблемы накопления опасных химических веществ I-II класса на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Как сообщается на сайте Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей, были обследованы места временного захоронения устаревших пестицидов в с. Катериновка Каменского района. Всего по предварительным оценкам подрядной организации – фирмы Геокома, которая занимается извлечением пестицидов из мест захоронения и их переупаковкой, на территории села размещены более 4х тонн опасных агрохимикатов. Местом хранения данных пестицидов являлся бетонированный бассейн, ранее предназначавшийся для нужд сельского хозяйства. Жидкие пестициды, упакованные в плотно завязанные полиэтиленовые мешки, хранились там вместе с загрязненным грунтом и строительными отходами. Часть из мешков была повреждена, что повлекло за собой попадание жидких отходов агрохимикатов в тело объекта хранения. В настоящее время основная часть работ производится именно в с. Катериновка.

Членами комиссии была обследована территория, где хранились устаревшие пестициды в поселке Солнечный Каменского района. Пестициды и агрохимикаты размещались в подземном хранилище, расположенном на землях сельскохозяйственного назначения. Все опасные отходы были переупакованы и вывезены за пределы поселка Солнечный в склад централизованного сбора переупакованных пестицидов в селе Воронково Рыбницкого района. В настоящее время на складе в селе Воронково хранятся около 7 т. 300 кг переупакованных в 120-литровые бочки и еврокубы пестицидов в порошкообразном и жидком виде вместе с загрязненным грунтом.

Дальнейшие работы по извлечению и переупаковке пестицидов фирма Геокома планирует продолжить в селе Красненькое Рыбницкого района. Есть необходимость в вывозе пестицидов из села Рашков Каменского района. Около 6 тонн.

Длительное хранение пестицидов и иных опасных агрохимикатов с истекшим сроком годности сопряжено с определенными рисками для окружающей среды вследствие потенциально возможного наступления вероятности обрушения мест хранения, ухудшения целостности бетонных оснований, деструкции кирпичных кладок и т. д.

Устаревшие пестициды представляют собой высокотоксичные, особо опасные вещества, которые создают непосредственную угрозу для здоровья человека. Они представляют собой серьезную опасность для окружающей среды вследствие накопления их в пищевой цепи, тем самым создавая важнейшие долгосрочные риски для отдельных видов и экосистем.
gseco.gospmr.org
  • Вчера, 21:09
  • DTV
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