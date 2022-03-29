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Сенаторы США предложили передать конфискованные российские активы Украине

Сенаторы США предложили передать конфискованные российские активы Украине

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США вносят законопроект, предусматривающий направление конфискованных российских активов на восстановление Украины и помощь беженцам, сообщает издание Axios. Законопроект «о помощи Украине» представлен демократом от штата Колорадо Майклом Беннетом и республиканцем от штата Огайо Робом Портманом. Как утверждают авторы документа, Украина нуждается в помощи из-за ситуации с беженцами, передает eadaily.com.

«Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — приводит издание слова Портмана.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины только в ЕС заморожены активы 862 россиян и 53 российских организаций. В Бельгии за первые две недели марта заблокировали российские активы на 10 миллиардов евро.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал такие действия Запада экономической войной без правил против России. Он отметил, что подобный шаг разрушит весь мировой экономический уклад, так как наносит удар по основе рыночной экономики — неприкосновенности частной собственности.

eadaily.com
  • Вчера, 21:30
  • DTV
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