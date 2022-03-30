Из-за превышения максимально допустимого уровня концентрации приземного озона в столицы Мексики – Мехико, была объявлена экологическая тревога.
Специалисты отмечают, что такая ситуация произошла впервые за несколько лет.
Представители комиссии по окружающей среде мегаполиса распространили объявление среди населения, в котором говорится, что над долиной Мехико в течение дня будет усиливаться давление, в связи с чем атмосферная стабильность вернется в район только в середине дня, передает mk.ru.
Власти призвали население отказаться от участия в массовых мероприятиях вне помещений и от поездок. Также в сообщении властей говорится об ограничении использования транспорта из-за выбросов углекислого газа в атмосферу.
Приземный озон опасен тем, что он образуется под действием солнечного излучения из оксидов азота и летучих углеводородов и способен вызывать респираторные заболевания. mk.ru