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В Мехико объявлена экологическая тревога из-за повышенной концентрации озона

В Мехико объявлена экологическая тревога из-за повышенной концентрации озона

Из-за превышения максимально допустимого уровня концентрации приземного озона в столицы Мексики – Мехико, была объявлена экологическая тревога.

Специалисты отмечают, что такая ситуация произошла впервые за несколько лет.

Представители комиссии по окружающей среде мегаполиса распространили объявление среди населения, в котором говорится, что над долиной Мехико в течение дня будет усиливаться давление, в связи с чем атмосферная стабильность вернется в район только в середине дня, передает mk.ru.

Власти призвали население отказаться от участия в массовых мероприятиях вне помещений и от поездок. Также в сообщении властей говорится об ограничении использования транспорта из-за выбросов углекислого газа в атмосферу.

Приземный озон опасен тем, что он образуется под действием солнечного излучения из оксидов азота и летучих углеводородов и способен вызывать респираторные заболевания.
mk.ru
  • Сегодня, 07:51
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