Соединенные Штаты решили вывести из-под санкций российские минеральные удобрения. Новую генеральную лицензию от 24 марта опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерство финансов страны.
Минеральные удобрения попали в перечень жизненно необходимых продуктов наравне с лекарствами, медицинскими изделиями и сельскохозяйственной продукцией. Специалисты сочли такое решение важным сигналом. Они полагают, что последовать примеру Вашингтона теперь могут и его европейские союзники, что восстановит привычные схемы поставок, сообщает mk.ru.
По словам собеседников «Коммерсанта», ключевой причиной подобного решения мог послужить начинающийся дефицит на мировом рынке в связи с нарушением логистики поставок из РФ. Отмечается, что три крупнейших морских контейнерных перевозчика (французская CMA CGMс, швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская Maersk) с начала марта приостановили перевозку грузов с территории России.
Между тем, источники издания подчеркивают, что в настоящее время поставки минеральных удобрений все же в целом налажены благодаря более мелким судам из государств, которые не ввели рестрикции в отношении Москвы. Однако экспортеры все же сталкиваются с тем, что европейские потребители стремятся избежать рисков, связанных с закупкой удобрений из РФ.
Вместе с тем эксперты сообщили, что продажи продукции «пошли легче» практически сразу после обнародования новой лицензии США. Более того, на химическом рынке надеются, что этот документ поможет наладить традиционную логистику. mk.ru