Референдум, на котором жители Южной Осетии выскажутся по вопросу о вхождении в состав России, может пройти в мае-июне. Таким мнением в четверг поделился с ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Накануне президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что страна предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время. Как сообщила пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева, процедуры будут завершены после выборов президента, которые пройдут 10 апреля.
"Думаю, что 10 апреля, когда в Южной Осетии будут проходить выборы президента республики, будут уже понятны сроки референдума, когда они его объявят, - сказал Водолацкий. - После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени - май-июнь".
Вхождение в состав РФ собеседник агентства назвал мечтой многих жителей Южной Осетии с 2008 года, когда республика подверглась агрессии со стороны Грузии под руководством Михаила Саакашвили.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. tass.ru