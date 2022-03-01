На электронные адреса приднестровских учреждений продолжают поступать письма о заложенных взрывных устройствах. Утром 31 марта сообщения о том, что здания якобы заминированы, поступили на почту ряда медучреждений республики.
Всего – свыше 10 объектов. В их числе столичный медицинский Центр «ТираМед», поликлиники, станции скорой помощи, больницы Бендер, Тирасполя и Рыбницы, передает пресс-центр МВД ПМР.
В настоящее время специалисты МВД, Минобороны и МГБ обследуют здания и прилегающие к ним территории.