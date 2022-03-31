МИД России выдал аккредитацию первому дипломату, направленному в Москву новыми властями Афганистана — движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) . Об этом сегодня, 31 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, принимающий участие в третьей министерской конференции стран — соседей Афганистана (Россия, КНР, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в китайском городе Туньси.
«Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в МИД России», — сказал он.
При этом Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей, передает eadaily.com.
«Официальные лица правительства талибов регулярно проводят встречи с зарубежными партнерами в двустороннем и многостороннем форматах, как это было в Москве, Тегеране, Дохе, Осло, Анталье. Сегодня этот список пополнится городом Туньси, — отметил министр. — Можно констатировать, что, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана удается справляться с поддержанием государства на плаву», — сказал Лавров.
Он также вкратце охарактеризовал ситуацию вокруг Афганистана. Отметив, что основное препятствие для официального признания правительства талибов заключается в его недостаточной репрезентативности, заявил Лавров.
«На наш взгляд, основным препятствием для официального признания нового правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность. Имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, национальных и конфессиональных меньшинств, но и политических сил», — сказал он. — При соблюдении этих условий определяющая роль в вопросе официального признания движения «Талибан» должна принадлежать ООН».
В Москве также отмечают постепенное налаживание торгово-экономического взаимодействия Афганистана с другими государствами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к этой стране.
«Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей», — указал Лавров. Однако, по его словам, западные страны пытаются использовать ООН, чтобы создать искусственную конкуренцию в международных и региональных усилиях на афганском направлении, заявил Лавров.
«Напрашивается вывод о том, что западные коллеги стремятся использовать флаг ООН, секретариат ООН для того, чтобы создать искусственную конкуренцию в международных и региональных усилиях на афганском направлении, — сказал он. — Считаем подобные действия контрпродуктивными и призываем коллег из ООН более ответственно подходить к своим обязанностям».
Как отметил Лавров, на пленарном заседании Московского формата в октябре 2021 года был принят итоговый документ, в котором содержался коллективный призыв к скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной конференции доноров. Однако прошло почти полгода, прежде чем ООН при поддержке таких внерегиональных государств как Катар, Германия, Великобритания откликнулась на этот призыв и объявила о проведении конференции высокого уровня.
«Откровенно говоря, у нас вызвало недоумение отсутствие координации между организаторами и участниками при подготовке данного форума. Соответствующее приглашение в наш адрес поступило менее чем за две недели до его проведения. А сроки странным образом совпали с нашим сегодняшним мероприятием», — указал Лавров.
При этом США пытаются снять с себя ответственность за судьбы афганских граждан и беженцев:
«Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь „застрял“ по пути в США в „транзитных странах“. Похоже, что в Вашингтоне не прочь оставить этих людей в регионе на постоянной основе», — сказал он.
Лавров также указал, что Россия выступает против возможного размещения военной инфраструктуры США и НАТО в странах Центральной Азии, граничащих с Афганистаном.
«Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживающих их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии, — отметил он. — Подобные замыслы противоречат интересам безопасности наших государств и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности».
Глава МИД РФ призвал «крайне осторожно подходить к обращениям насчет размещения афганских беженцев на территории стран-соседей и тщательно взвешивать возможные негативные последствия, которые несут в себе высокие риски для соответствующей страны и региональной безопасности в целом».
«Даже если такие заходы подаются под благородными гуманитарными лозунгами, будет не лишним проявлять повышенную бдительность», — добавил он. Российский министр напомнил, что поддержка любой миссии ООН государством пребывания является абсолютным императивом при принятии решений относительно работы всех миротворческих миссий организации, а этот вопрос должен был согласовываться с новыми властями Афганистана.
«Однако наши настойчивые предложения были проигнорированы, хотя поддержка любой миссии ООН государством пребывания — абсолютный императив при принятии решения работы всех миротворческих и специальных политических миссий Организации», — резюмировал Лавров. Глава МИД РФ поднял и другие проблемы на афганском направлении.
«По некоторым оценкам, доходы от наркобизнеса составляют от 6 до 11 процентов ВВП Афганистана. По итогам прошлого года фиксируется рост урожайности наркосодержащих культур и объемов наркопроизводства», — отметил он, обратив внимание на то, что «талибские власти не запрещают местным фермерам возделывание опийного мака в связи с тяжелым положением в экономике», но в то же время бьют тревогу в связи с ростом числа наркозависимых до пяти миллионов человек, среди которых около одного миллиона составляют женщины и дети.
По его словам, талибы призывают также международное сообщество «оказать Афганистану содействие в переходе на альтернативные культуры».
«Убеждены, что подходы к решению афганской наркопроблемы должны быть комплексными и сочетать правоохранительные действия с развитием национального сельского хозяйства и системы здравоохранения», — подчеркнул глава МИД РФ.
Серьезную обеспокоенность Москвы также вызывают планы «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) и их сторонников по дестабилизации государств Центральной Азии и экспорту нестабильности в Россию.
После 20-летнего военного присутствия НАТО, сопровождавшегося потерпевшим полный крах экспериментом по навязыванию чуждых афганскому народу рецептов и ценностей, ответственность за нынешнее состояние экономики Афганистана несут западные страны, они должны взять на себя финансовое бремя по ее восстановлению, заявил Лавров.
«Однако Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь „застрял“ по пути в США в „транзитных странах“. Похоже, что в Вашингтоне не прочь оставить этих людей в регионе на постоянной основе», — продолжил министр.
Глава МИД РФ также назвал циничным и издевательским указ президента США Джо Байдена о блокировании $ 7 млрд активов ЦБ Афганистана в США.
«Особо циничным и даже издевательским выглядит указ президента Байдена о блокировке половины счетов афганского Центробанка под предлогом необходимости выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года. К организации этих преступлений афганский народ не имел никакого отношения», — отметил он. — Вызывает большие сомнения искренность намерений американцев содействовать стабилизации обстановки в Афганистане».
Особый цинизм со стороны США проявляется в том, что Вашингтон использует свое влияние в Международном валютном фонде и Всемирном банке, чтобы приостановить реализацию социальных проблем в Афганистане, заявил Лавров. Россия же «положительно оценивает определенные шаги международных структур и финансовых институтов, в частности Всемирного банка, принявшего решение о разморозке средств Фонда реконструкции Афганистана в целях облегчения гуманитарной обстановки».
Министр убежден, что Московский формат, ШОС и ОДКБ являются перспективными механизмами для работы по восстановлению Афганистана.
«В таких условиях необходимо укреплять региональное взаимодействие, консолидировать наши подходы, направленные как на восстановление и нормализацию всех сфер жизнедеятельности Афганистана, так и на пресечение все еще исходящих из этой страны угроз терроризма и наркотрафика», — указал Лавров.
«Главные результаты отображены в заключительном заявлении Туньсийской инициативы, которое отражает общие взгляды участников встречи. Основной акцент сделан на помощи афганскому народу, страдающему от наследия почти двадцатилетного пребывания сил НАТО. Они оставили страну в очень плохом состоянии, — сказал он. — Задача международного сообщества помочь Афганистану в первую очередь в разрешении гуманитарных проблем, а затем и в возрождении экономики. Основной посыл для международного сообщества заключается в том, что оно должно стать гораздо более активным». Лавров отметил важность продолжения работы в рамках формата расширенной «тройки» (РФ, США, Китай, Пакистан) по мирному урегулированию в Афганистане и указал на необходимость добросовестного участия американской стороны в этом механизме.
Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь афганскому населению.
«В ноябре-декабре 2021 года доставили очередные три партии гуманитарных грузов, включая продовольствие и медикаменты. Еще одна партия гуманитарной помощи доставлена на прошлой неделе, когда в Кабуле была межведомственная российская делегация. Этот визит подтвердил обоюдную заинтересованность в налаживании российско-афганского сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, гражданская авиация, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство», — добавил он.
Глава российского дипведомства отметил, что Россия поддерживает принятие по итогам сегодняшней встречи Совместного заявления, а также предложенной китайскими организаторами «туньсийской инициативы», которые могут служить основой для дальнейшей работы «по наращиванию практического взаимодействия с афганскими коллегами».