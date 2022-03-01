Сегодня, 31 марта 2022 года, ввиду принятого литовским правительством решения включить Приднестровскую Молдавскую Республику в число «враждебных государств», Министерство иностранных дел ПМР передало Посольству Литовской Республики в РМ ноту протеста, сообщается на сайте МИД ПМР.
Она касается принятого ранее литовским правительством решения включить Приднестровье в число «враждебных государств», сообщает пресс-служба МИД ПМР. С Приднестровьем в этот список вошли: Россия, Белоруссия, Абхазия и Южная Осетия.
17 марта парламент Литвы в срочном порядке принял поправки к законам о закупках, устанавливающим такие ограничения, а правительству было поручено составить список враждебных государств.