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МИД ПМР передал ноту протеста посольству Литвы

МИД ПМР передал ноту протеста посольству Литвы

Сегодня, 31 марта 2022 года, ввиду принятого литовским правительством решения включить Приднестровскую Молдавскую Республику в число «враждебных государств», Министерство иностранных дел ПМР передало Посольству Литовской Республики в РМ ноту протеста, сообщается на сайте МИД ПМР.

Она касается принятого ранее литовским правительством решения включить Приднестровье в число «враждебных государств», сообщает пресс-служба МИД ПМР. С Приднестровьем в этот список вошли: Россия, Белоруссия, Абхазия и Южная Осетия.

17 марта парламент Литвы в срочном порядке принял поправки к законам о закупках, устанавливающим такие ограничения, а правительству было поручено составить список враждебных государств.
  • Сегодня, 15:34
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