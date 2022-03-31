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Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Президент Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Теперь они должны открыть счета в российских банках, порядок вступит в силу 1 апреля 2022 года.

По словам главы государства, если эти недружественные страны не будут платить с апреля в рублях, то российская сторона будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. В таком случае действующие контракты будут остановлены, сообщает mk.ru.

В начале совещания по авиаотрасли, он также назвал шагом к финансовому суверенитету России решение о порядке оплаты поставок газа в рублях. В итоге российский лидер предлагает двигаться по долгосрочному плану по увеличению торговли в рублях и валютах надежных партнеров.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что схема оплаты недружественными странами поставок российского газа за рубли представлена президенту. Ее уже довели до канцлера Германии Олафа Шольца.
mk.ru
  • Сегодня, 15:44
  • DTV
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