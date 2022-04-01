В пятницу, 1 апреля, на электронную почту ещё нескольких учреждений пришли сообщения о якобы заложенных бомбах. Так, письма с угрозами были направлены на «электронки» Государственных администраций и Налоговых инспекций некоторых районов Приднестровья, а также Управления народного образования Рыбницы.
По всем адресам были направлены специалисты МВД, Минобороны и МГБ, а также экстренные службы. Сотрудников, находящихся в зданиях, эвакуировали. Помещения и прилегающую территорию обследовали, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Напомним: волна сообщений о минировании школ, детсадов, зданий средних специальных и высших учебных заведений, лечебных учреждений республики, а также магазинов, частных предприятий и других объектов появилась 21 марта. Каждый раз письма приходили с разных аккаунтов. Тексты электронных сообщений ни разу не повторялись.
Все объекты были проверены взрывотехниками и кинологами с собаками. Нигде опасных веществ обнаружено не было.
Правоохранители обращают внимание: по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК ПМР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». «Шутникам» грозит до трёх лет лишения свободы.
Министерство внутренних дел и МГБ Приднестровья продолжают работу по установлению круга лиц, причастных к совершению данных преступлений.