Dnestr.TV

 
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Продолжают поступать сообщения о минировании

Продолжают поступать сообщения о минировании

В пятницу, 1 апреля, на электронную почту ещё нескольких учреждений пришли сообщения о якобы заложенных бомбах. Так, письма с угрозами были направлены на «электронки» Государственных администраций и Налоговых инспекций некоторых районов Приднестровья, а также Управления народного образования Рыбницы.

По всем адресам были направлены специалисты МВД, Минобороны и МГБ, а также экстренные службы. Сотрудников, находящихся в зданиях, эвакуировали. Помещения и прилегающую территорию обследовали, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Напомним: волна сообщений о минировании школ, детсадов, зданий средних специальных и высших учебных заведений, лечебных учреждений республики, а также магазинов, частных предприятий и других объектов появилась 21 марта. Каждый раз письма приходили с разных аккаунтов. Тексты электронных сообщений ни разу не повторялись.

Все объекты были проверены взрывотехниками и кинологами с собаками. Нигде опасных веществ обнаружено не было.

Правоохранители обращают внимание: по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК ПМР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». «Шутникам» грозит до трёх лет лишения свободы.

Министерство внутренних дел и МГБ Приднестровья продолжают работу по установлению круга лиц, причастных к совершению данных преступлений.
  • Сегодня, 18:04
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