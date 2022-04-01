Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве обсудил вступление Украины в Европейский союз и что по этому вопросу есть конкретика.
«Говорили [с Метсолой] о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть», — сказал Зеленский в субботу в видеообращении.
Глава украинского государства рассказал, что на встрече обсуждались поставки оружия Украине, а также усиление антироссийских санкций.
Ранее сообщалось, что Метсола на брифинге в Киеве с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком пообещала, что Украина быстро получит статус кандидата на вступление в Еросоюз.
Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС
Если Украина хочет вступить в Евросоюз, то пусть вступает, но ей нужно помнить об опыте Черногории и Македонии, которые смогли попасть туда только через НАТО, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Теперь Украина снова захотела в ЕС. Пуще прежнего. И все бы ничего. Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена", — сказал он.
Медведев отметил, что "вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину".
"Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе как через НАТО. Это взаимозависимые организации", — написал он. По-европейски, политкорректно говоря, это называется "партнеры", добавил Медведев.
Он отметил, что "НАТО в отношениях с ЕС старший партнер, более зрелый", поэтому "Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться".
"А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак", — написал он.
"Хотя бывает по-разному", — добавил Медведев.
Зампред Совбеза также напомнил, что Украина хочет в ЕС "давно и искренне", "а потом раз — и перехотела" и очень захотела вступить сразу в НАТО.
"И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа", — отметил он.