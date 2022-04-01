Dnestr.TV

 
0

Зеленский сообщил об ускорении процесса вступления Украины в Евросоюз

Зеленский сообщил об ускорении процесса вступления Украины в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве обсудил вступление Украины в Европейский союз и что по этому вопросу есть конкретика.

«Говорили [с Метсолой] о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть», — сказал Зеленский в субботу в видеообращении.

Глава украинского государства рассказал, что на встрече обсуждались поставки оружия Украине, а также усиление антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Метсола на брифинге в Киеве с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком пообещала, что Украина быстро получит статус кандидата на вступление в Еросоюз.

Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС

Если Украина хочет вступить в Евросоюз, то пусть вступает, но ей нужно помнить об опыте Черногории и Македонии, которые смогли попасть туда только через НАТО, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Теперь Украина снова захотела в ЕС. Пуще прежнего. И все бы ничего. Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена", — сказал он.

Медведев отметил, что "вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину".

"Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе как через НАТО. Это взаимозависимые организации", — написал он. По-европейски, политкорректно говоря, это называется "партнеры", добавил Медведев.

Он отметил, что "НАТО в отношениях с ЕС старший партнер, более зрелый", поэтому "Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться".

"А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак", — написал он.

"Хотя бывает по-разному", — добавил Медведев.

Зампред Совбеза также напомнил, что Украина хочет в ЕС "давно и искренне", "а потом раз — и перехотела" и очень захотела вступить сразу в НАТО.

"И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа", — отметил он.
  • Сегодня, 11:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна