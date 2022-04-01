Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в феврале 2022 года составила 5 508 рублей ПМР ($342 по курсу ПРБ), на 10,9% выше, чем за соответствующий период прошлого года (4 965 руб.)
Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 90 038 человек, что на 1,7% меньше, чем было годом ранее.
Данные по уровню заработной платы за февраль 2022 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровья.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в феврале 2022 года составила 6 377 рублей ($396 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 803 рубля. Темп роста за год – 109,9%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются:
- электро и радиосвязь – 13 989 руб.; - черная металлургия – 9 675 руб.; - информационно-вычислительное обслуживание – 8 084 руб.; - электроэнергетика – 7 690 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются:
- лесное хозяйство – 2 351 руб.; - почтовая связь – 2 811 руб.; - геология и метеорология – 3 424 руб.; - материально-техническое снабжение – 3 600 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, в отчетный период составила 7 141 рубль ($443 по курсу ПРБ). В феврале 2021 года эта зарплата находилась на уровне 6 436 рублей. Темп роста за год – 111,0%.
Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 21 190 человек – на 3,7% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются:
- черная металлургия – 9 675 руб.; - электроэнергетика – 7 690 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 596 руб.; - производство стройматериалов – 7 374 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются:
- полиграфическое производство – 4 836 руб.; - электротехническое производство – 5 975 руб.; - легкая промышленность – 6 028 руб.; - пищевая промышленность – 6 050 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за февраль 2022 года составила 4 613 рублей ($286 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 4 132 рубля. Темп роста за год – 111,6%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются:
- управление свободными экономическими зонами – 13 619 руб.; - банки и кредитование – 10 254 руб.; - страхование – 8 599 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 6 969 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются:
- дошкольное образование – 2 838 руб.; - культура и искусство – 3 175 руб.; - социальное обеспечение – 3 205 руб.; - наука и научное обслуживание – 3 329 руб.;
БЮДЖЕТНИКИ
Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за февраль 2022 года составила 4 057 рублей ($252 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата находилась на уровне 3 620 рублей. Темп роста за год – 120,7%.
Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 40 275 человек. Это на 1,9% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются:
- общая коммерческая деятельность – 6 715 руб.; - органы государственной власти – 6 550 руб.; - здравоохранение – 5 182 руб.; - редакции и издательства – 4 789 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются:
- торговля и общепит – 2 352 руб.; - дошкольное образование – 2 838 руб.; - культура и искусство – 3 148 руб.; - социальное обеспечение – 3 205 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.