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Итоги жеребьёвки чемпионата мира 2022! США сыграет с Англией, Бразилия – в «группе смерти»
1 апреля, в Катаре состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира. Сам турнир пройдёт в непривычные сроки — в конце года.
Пока известны не все участники (осталось разыграть ещё три путёвки), однако это не помешало провести жеребьёвку, передает championat.com
В Дохе (Катар) состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Сборные распределились по группам следующим образом:
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис.
Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвая, Южная Корея.
Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
России не сыграет на чемпионате мира в связи с отстранением от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
championat.com
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