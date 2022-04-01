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Итоги жеребьёвки чемпионата мира 2022! США сыграет с Англией, Бразилия – в «группе смерти»

Итоги жеребьёвки чемпионата мира 2022! США сыграет с Англией, Бразилия – в «группе смерти»

1 апреля, в Катаре состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира. Сам турнир пройдёт в непривычные сроки — в конце года.

Пока известны не все участники (осталось разыграть ещё три путёвки), однако это не помешало провести жеребьёвку, передает championat.com

В Дохе (Катар) состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Сборные распределились по группам следующим образом:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвая, Южная Корея.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

России не сыграет на чемпионате мира в связи с отстранением от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Итоги жеребьёвки чемпионата мира 2022! США сыграет с Англией, Бразилия – в «группе смерти»
championat.com
  • Сегодня, 12:09
  • DTV
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