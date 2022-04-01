Руководство Молдовы сохранит позицию нейтралитета и не будет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявила в пятницу президент Майя Санду в интервью молдавскому бюро "Радио Свободная Европа".
"Есть определенные вещи, которые мы обязаны обеспечить нашим гражданам. Оставляя страну без энергоресурсов и дестабилизируя ситуацию здесь, мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе", - сказала Санду. По ее словам, конфликт в соседней стране негативно повлиял на экономическую ситуацию в Молдове, передает ТАСС.
"Что могут означать санкции с точки зрения экспорта и импорта: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский, ни на белорусский. Из-за войны и экспорт, и импорт с этими странами заблокирован", - пояснила Санду. Она также отметила сильную зависимость Молдовы от экспорта энергоресурсов из России.
"Можем мы сегодня оставить нашу страну без природного газа, электричества? Нет, не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тыс. украинских беженцев, 50 тыс. из которых - дети", - сказала Санду. Она проинформировала, что западные партнеры оказывают поддержку Молдове, которая оказалась в непростой ситуации и пытаются найти альтернативные источники закупки энергоресурсов, но пока без результатов.
"Очевидно, до тех пор, мы не можем игнорировать реальность", - добавила глава Молдовы. Ранее она сообщила, что из-за конфликта на Украине и санкций растут цены на продукты, энергоносители и другие товары, но заверила, что голод стране не грозит.
Вступление Молдовы в ЕС Санду, подписавшая 3 марта заявку на вступление республики в ЕС, не знает, когда страна будет принята в сообщество.
"Не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос", - сказала она в ответ на просьбу журналиста назвать "оптимистичные" сроки вступления страны в ЕС.
При этом она высказала мнение, что "ситуация быстро меняется, а решение зависит от стран-членов и от того, насколько быстро европейские институты отреагируют на нашу заявку". "Это зависит и от нас, и мы продолжим работать с каждой страной - членом ЕС", - пояснила президент, признав при этом, что и в Брюсселе пока нет ясности, как будет приниматься решение по заявкам, которые вместе с Молдовой подали Украина и Грузия.
Правительство Молдовы в 2014 году подписало в Брюсселе Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Санду и правительство премьера Натальи Гаврилицы, которое сформировала поддерживающая главу государства Партия действия и солидарности, в вопросах внешней политики придерживаются курса на европейскую интеграцию. tass.ru