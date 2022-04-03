В Одессе утром прозвучали взрывы, после чего над городом поднялось большое облако дыма. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он просит жителей Одессы не паниковать, а действовать по правилам о воздушной угрозе.
"Получайте информацию из официальных источников", - отметил он, передает korrespondent.net.
Также Братчук резко высказался о "блогерах", которые снимали происходящее на видео, указывали геолокацию, и размещали в интернете.
"Недоброе утро недоблогерам, снимавшим утреннее видео, и которые выкладывали в соцсети с геолокацией. К вам уже выехали собратья! Пусть ваши задницы пылают и все одесские мамы посылают вам "горячие поздравления"!" - пишет он.
МО РФ сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода в районе Одессы
ВС РФ высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении", - заявил Конашенков.
Мэр Одессы: В результате авиаудара по Одессе обошлось без жертв
Утренний ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Одессе не привел к человеческим жертвам. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.
"В Одессе, к счастью, нет пострадавших. Я имею в виду, не пострадали люди, пострадали дома, выбиты стекла... Мы предоставим всю необходимую помощь, ситуация в целом под контролем... Пострадала гражданская инфраструктура, дома, квартиры, частные дома, разбитая кровля. Коммунальные службы уже там оказывают помощь. Подсчитывать ущерб пока рано", - заявил Труханов, пишет gazeta.ua.
Кива прокомментировал удары по НПЗ в Одессе и Кременчуге
Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на Украине меняет расстановку сил, приближая поражение украинских войск и капитуляцию режима Владимира Зеленского.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударом высокоточных ракет в воскресенье уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых шли поставки топлива для украинских войск на Николаевском направлении. В субботу в ведомстве заявили об уничтожении хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, передает ria.ru.
"Именно фактор отсутствия топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности ВСУ сегодняшнего противостояния, особенно на Востоке Украины. Боевую технику уже сегодня просто нечем заправлять, и она: танки, БМП, самоходные орудия, реактивные установки - все это просто превращается в металлолом… И этот фактор существенно меняет расстановку сил и приближая поражение ВСУ и капитуляцию режима Зеленского", - написал Кива в Telegram-канале.
По его словам, у Зеленского был шанс не допустить уничтожение инфраструктуры и гибель людей.
"Нужно было просто принять условия, которые сегодня Зеленский и так готов принимать", - отметил Кива.