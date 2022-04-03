Председатель парламентской Комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп в эфире телепередачи Puntul pe Azi на канале tvrmoldova.md заявил, что знак «Z», ставший символом нападения Российской Федерации на Украину, может быть запрещен в Республике Молдова.
«Планируете ли вы, PAS, поскольку у вас большинство, проголосовать в парламенте за закон, запрещающий использование этой буквы «Z», этого символа войны?», — спросил председателя парламентской комиссии ведущий программы.
«Обсуждается вопрос запрета любого элемента, призывающего к ненависти или разжиганию войны, прославлению войны и так далее. Мы рассматриваем такое решение», — ответил Лилиан Карп.
Верховная Рада в Киеве запретила использовать на территории Украины буквы «Z» и «V», символы, нарисованные на военной технике российских войск. Как сообщает украинская пресса, тем, кто нарушит закон, грозит до 5 лет лишения свободы. Также за запрет публичной демонстрации этих символов проголосовал Латвийский парламент. Нарушителям грозит штраф от 350 до 2900 евро. esp.md