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Природный газ из России перестал поступать в страны Балтии

Природный газ из России перестал поступать в страны Балтии

С начала апреля в страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию - больше не поступает природный газ из России, сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.

Он отметил, что газ доставляют два поставщика - Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. Руководитель Conexus подчеркнул, что заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из России, так как на них больше нельзя полагаться, передает interfax.ru.

"Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала - чем быстрее, тем лучше", - сказал Барисс.

Он отметил, что в Инчукалнском газохранилище в настоящее время нетипично много газа для этого периода - 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы. Поэтому в ближайшие месяцы причин для обеспокоенности нет.

В этом году Инчукалнское газохранилище начало сезон закачки уже 26 февраля, что намного раньше обычных сроков, чтобы обеспечить запасы газа.

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Об этом заявило министерство энергетики страны. В ведомстве отметили, что газотранспортная система Литвы работает без импорта российского газа с 1 апреля. Весь спрос в Литве удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

«Это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — прокомментировал ситуацию министр энергетики Дайнюс Крейвис.

С апреля действует введенный указом президента России новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Пока европейские покупатели газа "Газпрома" сохраняют практически прежние заявки на отбор газа.

  • Сегодня, 12:23
  • DTV
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