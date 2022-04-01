В период с 25 по 31 марта на территории республики зарегистрировано 203 заявления и сообщения о преступлениях. По 151 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (раскрыт), 46 краж (по горячим следам раскрыто 17 из них). Выявлено и задокументировано десять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1627 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 13 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено четыре таких водителя, г. Тирасполь – три, Григориопольского и Рыбницкого районов – по два, Слободзейского и Дубоссарского районов – по одному.
С 25 по 31 марта на территории республики зарегистрировано 15 пожаров. Погибших и раненых нет. Шесть пожаров зарегистрировано на территории обслуживания г. Тирасполь (пять – в Тирасполе и один – в СОТ «Смородина», на участке № 326), по три – в Григориопольском (один – в с. Карманово и два – в с. Малаешты) и Каменском районах (в г. Каменка, сёлах Севериновка и Катериновка), два – в г. Бендеры, один – в г. Рыбница. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 45 административных протоколов. mvdpmr.org