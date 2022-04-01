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Минобороны РФ опровергло обвинения Киева в убийстве мирных жителей в Буче

Минобороны РФ опровергло обвинения Киева в убийстве мирных жителей в Буче

Минобороны России опровергло обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области, назвав фотографии и видеокадры из Бучи очередной постановкой киевского режима для западных СМИ.

"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что "фотографии и видеокадры из Бучи - очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах", сообщает ТАСС.

Военнослужащие Вооруженных силы России не совершали насильственных действий по отношению к жителям населенного пункта Буча во время нахождения там, заявили в Минобороны России.

"За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил, южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

В ведомстве отметили, что жители Бучи свободно передвигались по городу, пока он был под контролем ВС РФ.

"Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил, и тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что российские военнослужащие доставили в населенные пункты Киевской области 452 тонны гуманитарной помощи.

Вооруженные силы России полностью покинули населенный пункт Буча в Киевской области еще 30 марта, при этом "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ, отметили в Минобороны.

"Хотим особо отметить, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции. Более того, 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками", - сказали в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что мэр Бучи 31 марта подтвердил, что в городе никого из военных РФ нет, и не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях.
tass.ru
  • Сегодня, 19:29
  • DTV
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