Власти северного китайского города Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия) ввели четвертый уровень угрозы из-за обнаружения в его пределах вспышки чумы среди грызунов. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Хунсин синьвэнь».
По данным ресурса, 29 марта специалисты службы санитарного мониторинга обнаружили одну мертвую особь когтистой песчанки (местный вид полевых мышей). Лабораторный анализ образцов тканей грызуна подтвердил наличие в них возбудителя чумы, поэтому специалисты сделали вывод о вспышке этого заболевания среди животных, передает eadaily.com.
Власти города просят жителей не контактировать с мышами, кошками, бродячими собаками, лисами, грызунами и другими дикими животными, а также избегать мест их обитания. Кроме того, горожан просят сообщать об обнаружении мертвых диких животных, которые могут быть переносчиками чумы, а также уведомлять власти, если им станет известно о случаях лихорадки среди их знакомых или чьей-либо скоропостижной смерти.
Согласно заявлению правительства города, четвертый уровень угрозы будет действовать до конца года. Население города Баотоу составляет 2,7 млн человек.