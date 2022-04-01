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В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
В Приднестровье намерены выставить на приватизацию семь крупных предприятий, рассчитывая получить за них 110,9 млн. рублей. Это предусматривает программа приватизации на 2022-2023 гг..
В списке:
Швейная фирма «Вестра», 25% акций;
Промышленный гигант – «Электромаш». Предлагается почти 43% акций;
АО «Бендерский хлеб», 100% акций;
ОАО "Промышленно-производственное объединение", 100% акций;
Тираспольская швейная фабрика «Одема», 100% акций;
АО «Рыбницкий хлебокомбинат», 100% акций;
ОАО "Научно-производственное предприятие "Электрические аппараты", 100% акций.
Многие из этих активов имеют кредиторские задолженности. У «Электромаш» - 60,5 млн. руб., у «Рыбницкого хлебокомбината» - 7,5 млн., у «Одемы» - 5,5 млн.
- Вчера, 20:28
- DTV
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