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В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу

В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу

В Приднестровье намерены выставить на приватизацию семь крупных предприятий, рассчитывая получить за них 110,9 млн. рублей. Это предусматривает программа приватизации на 2022-2023 гг..

В списке:

Швейная фирма «Вестра», 25% акций;

Промышленный гигант – «Электромаш». Предлагается почти 43% акций;

АО «Бендерский хлеб», 100% акций;

ОАО "Промышленно-производственное объединение", 100% акций;

Тираспольская швейная фабрика «Одема», 100% акций;

АО «Рыбницкий хлебокомбинат», 100% акций;

ОАО "Научно-производственное предприятие "Электрические аппараты", 100% акций.

Многие из этих активов имеют кредиторские задолженности. У «Электромаш» - 60,5 млн. руб., у «Рыбницкого хлебокомбината» - 7,5 млн., у «Одемы» - 5,5 млн.

В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу



  • Вчера, 20:28
  • DTV
  • Просмотров: 396
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