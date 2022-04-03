Папа римский Франциск заявил, что решение о его визите на Украину практически принято. А официальное приглашение президента Украины «находится на столе», и он «может посетить Киев», сообщает аргентинское издание Clarin.
Папа Франциск предупредил об опасности того, что конфликт на Украине может перерасти «в расширенную холодную войну, которая может задушить жизнь народов и целых поколений».
Он призвал к «широким и общим ответам «в связи с событиями на Украине, которые вынудили бежать из страны более 4,1 млн человек — 10% украинского населения.