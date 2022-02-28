Правительство Республики Молдова одобрило ряд поправок к Закону о Нацбанке и к Закону о валютном регулировании.
Среди прочего, проект касается применения решений по упорядочению процесса лицензирования, в частности лицензирования обменных пунктов, и наложения более строгих штрафов за нарушения в этой сфере, сообщает point.md
В проект включены новые понятия, связанные с деятельностью пунктов обмена иностранной валюты и мерами по предотвращению отмывания денег.
В документе закреплена обязанность валютно-обменных единиц фиксировать каждую кассовую операцию с физическими лицами в момент ее совершения.
В проекте содержится требование от обменных пунктов обеспечивать наблюдение и видеофиксацию в течение всего рабочего времени в режиме реального времени, а также хранить эти записи в цифровом виде в течение не менее 15 календарных дней.
Проектом введены и повышены штрафы для обменных пунктов, допускающих нарушения валютного законодательства. Финансовые санкции увеличатся с 25 000 до 100 000 леев.