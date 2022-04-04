Угроза российского вторжения из Приднестровья сохраняется, но одесские власти готовы к решительному отпору. Об этом заявил сегодня, 4 апреля, мэр Одессы Геннадий Труханов после прошедшего накануне ракетного удара по используемыми ВСУ объектам инфраструктуры, сообщает eadaily.com
«Если есть у них подразделения в Приднестровье, то, конечно, они рано или поздно будут их использовать. В каком направлении, сложно сказать, но угроза такая есть. Наши Вооруженные силы об этом знают, они отрабатывают это направление. Я думаю, что мы готовы к таким событиям и готовы дать решительный отпор агрессору», — подчеркнул Труханов.
При этом власти Молдавии констатируют, что российской военной угрозы со стороны Приднестровья нет. Это подтвердило и румынское оборонное ведомство, которое постоянно мониторит ситуацию на границе РМ и Украины. Об отсутствии военных приготовлений говорят и в Тирасполе.
В МИД Приднестровья подчеркивают, что информация генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) об «активизации» российских войск в регионе «абсолютно не соответствует действительности».
«Все военные подразделения на территории Приднестровья находятся в местах постоянной дислокации и осуществляют свою деятельность в стандартном рабочем режиме. При этом они целенаправленно минимизировали даже свои плановые мероприятия для сохранения спокойствия наших украинских соседей», — отмечено в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее украинские СМИ уже нагнетали обстановку, утверждая, что Оперативная группа российских войск в Приднестровье (осуществляет миротворческую операцию) проявляет «значительную военную активность». Это сообщение опровергли в Кишиневе и Тирасполе, заверив, что это направление «было и остается безопасным».
Как сообщало EADaily , президент Украины Владимир Зеленский поручил оборону Одессы ярому нацисту командиру батальона «Айдар» Максиму Марченко, который уже проявил себя, как «военный стратег». По его приказу ВСУ произвело минирование центральных одесских пляжей, на которых, по их мнению, может высадиться «вражеский десант». В результате, уже есть несколько случаев подрыва мирных граждан, а морские мины (около 420 штук) оторвало штормом и унесло в сторону Босфора. Украинские военные откровенно грабят грузы в одесском порту, списывая это на «нужды армии».