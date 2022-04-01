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Карантинные меры ослабевают

Карантинные меры ослабевают

В Приднестровье отменили часть запретов в связи с COVID-ограничениями, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья

В пресс-релизе ведомства сообщается, что эпидситуация в республике стабильна. На протяжении двух месяцев отмечается снижение заболеваемости.

На заседании Оперштаба Виталий Нягу предложил поэтапно отменять ограничения, связанные с COVID-19. Своё мнение по этому вопросу накануне представил Республиканский центр гигиены и эпидемиологии ПМР. Президент поддержал инициативу.

Итак, уже в прошлом:

– необходимость проведения термометрии в органах государственной власти и управления независимо от их правовой формы и формы собственности. Речь о торговых и медицинских центрах, рынках, лечебно-профилактических учреждениях, объектах коммунально-бытового назначения (парикмахерских, салонах красоты, гостиницах, физкультурно-оздоровительных организациях). Это касается также индивидуальных предпринимателей;

– ограничение количества одновременно находящихся посетителей в торговых помещениях, фармацевтических организациях и не только из расчёта один человек на 10 квадратных метров;

– ограничения, касающиеся перевозки пассажиров в троллейбусах и автобусах, а также входа пассажиров в транспортное средство через одну дверь;

– рассадка посетителей в организациях общественного питания с соблюдением дистанции между столами, а также нахождение за одним столом до четырёх человек – членов одной семьи.

Вновь разрешено:

– проведение совещаний, заседаний, собраний, рабочих встреч;

– рассадка зрителей в залах учреждений культуры и иных организациях без соблюдения социальной дистанции через одно-два кресла;

– проведение праздничных мероприятий во всех организациях независимо от их правовой формы;

– проведение утренников для учащихся начальной школы, воспитанников организаций дошкольного образования и опекаемых в учреждениях социального обслуживания, а также в организациях, обеспечивающих содержание, образование и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

– участие в утренниках родителей, тех, кто их заменяет, аниматоров и иных лиц;

– проведение длительных и краткосрочных свиданий в учреждениях исполнения наказаний Министерства юстиции без предоставления ПЦР или антиген-теста.

Обязательными к исполнению остаются следующие ограничительные меры:

– необходимость использования масок в общественном транспорте, а также в общественных местах при большом скоплении людей;

– масочный режим на предприятиях и в организациях любой организационно-правовой формы;

– дезинфекционный режим на всех объектах независимо от формы собственности;

– соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей.
  • Сегодня, 13:14
  • DTV
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