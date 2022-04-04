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Меркель: Решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным

Меркель: Решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель молчала больше месяца, никак не комментируя российскую СВО на Украине и тем самым раздражая польскую и украинскую политическую элиту.

3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский не выдержал и пригласил Меркель посетить городок Бучу, где киевский режим сфальсифицировал масштабные преступления, совершённые якобы российскими солдатами (глава МИД России Сергей Лавров уже назвал инсценировку в Буче «очередной фейковой атакой), сообщает eadaily.com

Меркель отреагировала через своего пресс-секретаря. В ответ на запрос агентства DPA экс-канцлер высказалась весьма интересно: «Бывший федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте».

В то же время Меркель поддержала международные усилия по прекращению российской захватнической войны в Украине, но не стала реагировать на приглашение приехать в Бучу.

Die Welt уточняет: «На саммите в 2008 году страны НАТО обещали Украине членство в альянсе, но затем вышли [из программы]. Ангела Меркель и Николя Саркози заблокировали требования других партнёров по НАТО о быстром вступлении Украины».

Тогда, в апреле 2008 года натовский форум окрестили «саммитом больших надежд и больших скандалов». Программа по принятию новых членов в НАТО назвалась «План действий по членству в НАТО» (сокращённо ПДЧ). В 2008 году при президенте Викторе Ющенко украинское руководство направило в Брюссель письмо о включении Украины в ПДЧ, однако затем президенты Германии и Франции заблокировали эту идею. Уже в 2010 году новый президент Украины Виктор Янукович ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки страны к вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции.

Как видим, спустя 14 лет Ангела Меркель дипломатично поставила на место агрессивную Украину, руководство которой сегодня признается, что целиком и полностью осознавало риск столкновения с Россией в случае попытки интеграции в Североатлантический блок. Так, одиозный советник Зеленского — Алексей Арестович прямо заявлял годы назад, что Украина может стать членом НАТО только по итогам победы над Россией в масштабной войне.

Более того, американское издание The Wall Street Journal опубликовало 1 апреля объемный материал о причинах украинского кризиса, из которого следует, что у Владимира Зеленского был шанс избежать военного конфликта. Издание приводит инсайд из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, куда украинский президент приехал 19 февраля. По версии WSJ, решить дело миром попыталась Германия в лице канцлера Олафа Шольца.

«Шольц сделал последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Он сказал Зеленскому в Мюнхене 19 февраля, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией», — говорится в статье.

Согласно предложению Берлина, после этого следовало подписать некий пакт, в котором США и Россия совместно гарантировали бы безопасность Украины. «Зеленский сказал, что Путину нельзя доверять в таком соглашении и что большинство украинцев хотят вступить в НАТО. Его ответ обеспокоил немецких чиновников тем, что шансы на мир тают», — пишет издание.

Напомним, что власти Украины закрепили пункт о вступлении в НАТО в конституции Украины, не проведя референдума и не уточнив истинную позицию своих граждан. Заявление Зеленского о поддержке большинством украинцев курса на вступление в НАТО является неприкрытой ложью.


источник: eadaily.com
  • Сегодня, 15:55
  • DTV
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