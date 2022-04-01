На электронные адреса учреждений и организаций Приднестровья снова пришли письма с угрозами взрыва зданий, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В числе якобы заминированных объектов:
- Управление народного образования в Слободзее (оно занимает крыло общеобразовательной школы № 1); - Муниципальный рынок и госадминистрация г. Бендеры; - ЗАГС в Рыбнице; - торговый центр в Тирасполе; а также ряд других учреждений по некоторым районам и городам республики.
Отправители в своих сообщениях не выдвигали никаких требований.
Сотрудники Министерства внутренних дел, МГБ, Минобороны и экстренные службы вывели на улицу всех работников, оцепили по периметру здания и обследовали прилегающие территории.
Взрывные устройства нигде не обнаружены, сообщает пресс-центр МВД. Правоохранители продолжают работу по установлению лиц, причастных к отправке подобных электронных писем.