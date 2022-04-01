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Очередные сообщения о минировании. Взрывные устройства не обнаружены

Очередные сообщения о минировании. Взрывные устройства не обнаружены

На электронные адреса учреждений и организаций Приднестровья снова пришли письма с угрозами взрыва зданий, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В числе якобы заминированных объектов:

- Управление народного образования в Слободзее (оно занимает крыло общеобразовательной школы № 1);
- Муниципальный рынок и госадминистрация г. Бендеры;
- ЗАГС в Рыбнице;
- торговый центр в Тирасполе;
а также ряд других учреждений по некоторым районам и городам республики.

Отправители в своих сообщениях не выдвигали никаких требований.

Сотрудники Министерства внутренних дел, МГБ, Минобороны и экстренные службы вывели на улицу всех работников, оцепили по периметру здания и обследовали прилегающие территории.

Взрывные устройства нигде не обнаружены, сообщает пресс-центр МВД. Правоохранители продолжают работу по установлению лиц, причастных к отправке подобных электронных писем.
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