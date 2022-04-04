Президент РМ Майя Санду заявила, что с начала войны в Украине она разговаривала по телефону со своим киевским коллегой Владимиром Зеленским. По ее словам, обсуждение было сосредоточено на том, как Молдова может предложить помощь соседней стране, сообщает point.md ссылаясь на deschide.md
"Мы говорили о многом, как мы можем помочь Украине. Я сообщила, что мы помогаем беженцам и будем помогать, сколько бы их ни было, хотя мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее", - сказала Майя Санду на пресс-конференции.
Также глава государства заявила, что молдавские саперы могут отправиться в Украину для разминирования освобожденных населенных пунктов.
"Молдова предложила украинской стороне услуги саперов, посмотрим, будет ли в этом заинтересованность. Я видела, что в населенных пунктах существует опасность всевозможных мин и других опасных элементов, и здесь Молдова может помочь», — заключила глава государства.
Напомним, по Конституции Молдова — нейтральное государство, в связи с чем власти республики ранее подчеркивали, что не будут вмешиваться в конфликт между Украиной и Россией. При этом, с первых дней начала спецоперации Кишинев назвал происходящее «военной агрессией РФ против территориальной целостности» соседнего государства. Молдова заявила, что не поддержит западные антироссийские санкции. В оправдание перед Брюсселем и Вашингтоном власти сослались на то, что значительная часть экономики страны, особенно энергетический сектор, завязана на России.
Как сообщало EADaily , Конституционный суд Молдовы принял толкование, согласно которому у РМ сейчас «ситуативный нейтралитет». То есть, упоминание о нем в Конституции не определяет все его принципы и механизмы его реализации. Оппозиционный парламентский Блок коммунистов-социалистов предложил принять Закон о постоянном нейтралитете, однако, эта идея не нашла поддержки у правящей президентской партии «Действие и солидарность».
Молдова вынуждена выборочно поддерживать антироссийские санкции — заявила Санду
Республика Молдова полностью соблюдает западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта товаров, а также поддержала принятые на международном уровне декларации с осуждением агрессии РФ по отношению к Украине. Об этом сегодня, 4 апреля, на пресс-конференции заявила президент РМ Майя Санду уточнив, что в то же время страна по-прежнему полностью зависит от российского газа.
«Молдова говорит о санкциях по отдельности, отталкиваясь от влияния этих санкций. В том, что касается банковского сектора, мы полностью их соблюдаем. Мы не позволим России уклониться от санкций через нашу банковскую систему. Мы не позволим реэкспорт через РМ. Единственный важный элемент в экономических отношениях Молдовыи России сегодня — это газ. Посмотрим, как будет складываться ситуация в этом направлении. Кроме того, РМ подписала большинство деклараций на международном уровне об осуждении агрессии РФ против Украины», — сказала Санду.
Она уточнила, что между двумя странами сейчас три основных направления экономических взаимоотношений — сотрудничество в финансовой сфере, экспорт молдавских товаров и закупка российского газа.
«Мы не можем отказаться от покупки газа у Российской Федерации, но мы не единственная страна, которая не отказывается. Основные сложности сейчас в сфере финансов — здесь сотрудничество фактически приостановлено, так как молдавские банки, подавляющее большинство которых имеют иностранный капитал, соблюдают все введенные против России ограничения», — заключила Майя Санду.
Напомним, еще 1 апреля молдавский президент заверяла, что Кишинев не будет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России на фоне спецоперации на Украине, поскольку страна сильно зависит от энергоресурсов РФ. Заявление прозвучало после того, как 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями.
Как сообщало EADaily , с 1 мая Молдова все же рискует остаться без российского газа. Дело в том, что Кишинев не может в оговоренные контрактом с «Газпромом» сроки провести аудит долгов, что является обязательным условием бесперебойных поставок.
«Из-за обострения военной ситуации на Украине мы не можем провести аудит. У нас есть аргументы, что эта задержка произошла не по нашей вине, поэтому это не должно быть серьезной проблемой», — уверена Майя Санду.
До этого правительство Молдовы решило самостоятельно выбрать аудитора для проверки компании Moldovagaz, при этом пренебрегло мнением российской стороны. В «Газпроме» тогда усомнились в прозрачности уточнения исторической задолженности (речь идет о сумме порядка $ 8 млрд. — прим. EADaily), поставив под сомнение утверждение итогов будущего аудита. Позже власти констатировали, что внешние партнеры отказываются с ними сотрудничать, ссылаясь на неустойчивую обстановку в регионе.