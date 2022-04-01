Глава приднестровского государства Вадим Красносельский созвал членов Совбеза, чтобы обсудить текущее положение дел. В повестке два вопроса: усиление предпринимаемых Молдовой блокадно-ограничительных мер в отношении Приднестровской Молдавской Республики и ее граждан, а также ситуация с распространением информации о якобы минировании учреждений социальной направленности, расположенных на территории Приднестровья.
С вводным докладом по первому вопросу выступил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Он озвучил актуальные данные, провел параллели с событиями прошлых лет, в частности двухлетней давности, проанализировал динамику переговорного процесса. Докладчик выделил три основных аспекта молдо-приднестровских отношений, говорится в сообщении пресс-службы Президента ПМР. Первый – трехлетняя стагнация переговорного процесса с имитацией молдавской стороной своего участия. На практике Кишинев отказывается от исполнения существующих договоренностей и уходит от реального обсуждения возникающих проблем, даже когда речь идет о технических по своей сути вопросах. С начала текущего года состоялось всего три заседания экспертных (рабочих) групп и четыре встречи политпредставителей, результативность которых глава внешнеполитического ведомства Приднестровья считает практически нулевой. В итоге количество нерешенных вопросов нарастает, как снежный ком, отметил Виталий Игнатьев.
Второй фактор, на котором остановился министр, – десятилетиями практикуемое Молдовой политически мотивированное уголовное преследование граждан ПМР. В качестве одного из примеров Виталий Игнатьев упомянул случай задержанного молдавскими структурами бывшего приднестровского правоохранителя Самония.
Третье направление, обозначенное министром, – блокада со стороны Молдовы. По словам Виталия Игнатьева, соседняя республика самым неблаговидным образом воспользовалась ситуацией в Украине и закрытием пунктов пропуска на приднестровско-украинской госгранице, ограничив импорт в приднестровском направлении широкой номенклатуры жизненно важных товаров. Докладчик напомнил, что подобное уже происходило: ровно два года назад, когда пандемия и связанные с ней карантинные ограничения наложили серьезный отпечаток на жизнедеятельность международного сообщества, когда страны объединяли усилия, чтобы противостоять этой проблеме мирового масштаба, Молдова неделями задерживала медикаменты, средства индивидуальной защиты, медоборудование и другие грузы гуманитарного профиля, следовавшие в Приднестровье.
В декабре 2021-го задержали партию номерных знаков для автотранспорта. Сейчас не могут попасть на территорию ПМР несколько грузовых автомобилей с лекарственными препаратами российского и европейского производства, машины, груженные удобрениями и средствами защиты растений. Постоянной стала проблематика задержки на границе бензина и дизтоплива. При этом системности и логики принимаемых решений нет. В результате поставки топлива скачкообразны, логистика нарушается, срываются договорные обязательства.
Особого внимания заслуживают последствия необоснованного и необдуманного возведения административно-бюрократических барьеров для работы крупных предприятий республики. С 9 февраля ждет важный для производственного процесса прибор Молдавская ГРЭС: сканер пламени не пропускают на молдавской границе. Бендерский мясокомбинат с 18 по 23 марта пытался решить проблему ввоза в республику сырья для производства мясных изделий. Молдавская сторона и, в частности, политпредставитель обещали содействие, но ограничились словами. Партию импортированного из Польши сырья пришлось вернуть поставщику.
Еще один пример – ММЗ.
В ноябре 2021 года металлургический гигант столкнулся со спровоцированной Молдовой остановкой импорта металлолома из Европы. После продолжительных переговоров этот вопрос удалось решить, и с 1 апреля текущего года ожидалось возобновление поставок европейской продукции этого профиля. Но из-за сохраняющихся ограничений со стороны Молдовы доставка металлолома из Евросоюза и из самой Молдовы по-прежнему заблокирована. Несмотря на полную открытость предприятия и состоявшуюся в начале марта экологическую проверку, административные барьеры Молдовой до сих пор не пересмотрены. Завод, который обеспечивает работой две с половиной тысячи человек и является одним из крупнейших налогоплательщиков Приднестровья, простаивает. Это подтверждение того, что блокада носит не только экономический, но и социально-гуманитарный характер.
Еще один значимый момент – банковская проблематика. Здесь блокада носит ярко выраженный характер. Национальный банк Молдовы выписал некий циркуляр для молдавских коммерческих банков, предписывающий рассматривать всех приднестровских клиентов как имеющих высокую степень риска.
Текущие счета наших хозяйствующих субъектов не обслуживаются, новые открывать запрещено. Мало того, рядовые граждане не могут воспользоваться собственными средствами, хранящимися на международных картах. Помимо приднестровцев, с этой проблемой столкнулись десятки тысяч зарубежных граждан, прибывших, к примеру, из Украины. Они также не имеют возможности снять деньги с личных карт международного образца (платежных систем Visa и MasterCard), так как их использование заблокировано на территории Приднестровья.
«По каждой ситуации, буквально по каждому грузу мы обращаемся к международным партнерам, участникам формата "5+2", направляем соответствующее обращение к молдавской стороне, ведем прямой диалог, в том числе в режиме телефонной связи, интернет-связи с политическим представителем, с миссией ОБСЕ, посредниками. Но, к сожалению, это не приводит к положительному результату. Более того, экспертные (рабочие) группы, которые должны решать отраслевые проблемы, касающиеся банковских, экономических, транспортных вопросов, вопросов, связанных с борьбой с преступностью и уголовными делами, они фактически в этом году не работают… Направлены инициативы в адрес молдавской стороны относительно выработки особого механизма транзита через Молдову в Приднестровье лекарственных препаратов, средств защиты растений, промышленных товаров. К сожалению, молдавская сторона пока даже по лекарствам не отработала должным образом механизм», – констатировал Виталий Игнатьев, напомнив, что в пандемийном 2020-м это сделать все же удалось.
Вадим Красносельский считает позицию соседнего государства антигуманной.
«Молдова пользуется крайне сложной геополитической ситуацией и сжимает вокруг Приднестровья кольцо блокады – не только экономической, но гуманитарной. Мы продолжаем вести диалог, задействуя все доступные площадки, инструменты, ресурсы. Но переговоры не должны быть просто разговорами. Цель переговорного процесса – сделать жизнь людей лучше, проще, комфортнее. Что мы сейчас получаем в результате дискуссии с молдавской стороной? Договоренности не исполняются. Проблем становится все больше. Но мы не должны опускать руки. Переговорный процесс продолжится. Мы должны и будем отстаивать интересы наших граждан. Молдова, самостоятельно или при содействии международного сообщества, должна прийти к пониманию, что недопустимо нарушать права людей. Любого рода блокадные меры – антигуманны, стопорят развитие, стагнируют диалог», – отметил Президент ПМР.
Участники совещания обсудили проблемные аспекты, обменялись мнениями и предложениям относительно их решения, наметили план дальнейших действий.
Обсуждая проблему участившихся случаев распространения ложной информации о минировании общественных мест и различных заведений, члены Совбеза говорили о том, что ни одно сообщение, каким бы абсурдным оно ни казалось, не должно остаться без внимания правоохранительных органов. Тщательнейшим образом проверяется каждый заявленный факт. Обеспечение безопасности граждан является первоочередной задачей, подчеркнул Вадим Красносельский. Профильные службы ведут расследование. Виновные понесут ответственность. В Приднестровье за такого рода преступления предусмотрено в том числе и уголовное наказание.