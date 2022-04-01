Молдавские власти могут запретить символы “Z”, “V” и Георгиевскую ленточку. Это в рамках передачи на частном телеканале дал понять спикер парламента Игорь Гросу.
Празднование Дня Победы тоже под вопросом. Спикер парламента этого тоже не исключает.
Резонансное заявление прозвучало в рамках передачи «Cutie neagra» на телеканале TV8.
Ведущая передачи задала вопрос о том, может ли Республика Молдова запретить символ «Z», чтобы не случилось так, что его будут активно продвигать 9 мая на Площади Великого Национального Собрания. В ответ спикер парламента Игорь Гросу сказал:
– Мой ответ ясен и прост: может и может. Немного терпения. Символам, знакам, другим вещам, пропагандирующим войну, насилие и так далее, нет места в молдавском обществе.
Также ведущая конкретизировала ответ, спросив, относится ли это к Георгиевской ленточке.
– Это коснётся всего, что продвигает и пропагадирует войну, что не имеет ничего общего с символикой государства, – ответил он.
В то же время Гросу ушёл от прямого ответа на вопрос, разрешат ли власти празднование Дня Победы.
– До 9 мая ещё есть время. Немного терпения, пожалуйста, – сказал политик.