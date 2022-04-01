В Винницкой области и Киеве новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в Министерстве юстиции.
"Для некоторых (родителей - ред.) при выборе имени для своих малышей решающую роль сыграла война, в которой украинцы уже второй месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства", - отметили в ведомстве.
«Украинцы в последнее время называли детей и другими необычными именами. А именно — Одед, Ерений, Кай, Михаил-Мир, Акилина, Ругая и Шашана», — сказано в сообщении издания.
При этом в Минюсте перечислили другие необычные имена, которые дают маленьким украинцам: