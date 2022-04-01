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В Украине новорожденных назвали в честь ракетных комплексов Javelin

В Украине новорожденных назвали в честь ракетных комплексов Javelin

В Винницкой области и Киеве новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в Министерстве юстиции.

"Для некоторых (родителей - ред.) при выборе имени для своих малышей решающую роль сыграла война, в которой украинцы уже второй месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства", - отметили в ведомстве.

«Украинцы в последнее время называли детей и другими необычными именами. А именно — Одед, Ерений, Кай, Михаил-Мир, Акилина, Ругая и Шашана», — сказано в сообщении издания.

При этом в Минюсте перечислили другие необычные имена, которые дают маленьким украинцам:

Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Ерений, Левкиян, Сулейман, Кай, Яремий, Эней, Лемуэль, Юсуф, Ахил, Лучезар, Соломон, Михаил-Мир;

Добряна, Афина, Акилина, Дзвенислава, Феврония, Ругая, Айлин, Шашана, Лилу, Милада, Роксолана, Астрид, Еустасия, Яснодара.

  • Сегодня, 08:29
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