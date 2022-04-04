Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел в понедельник экстренную пресс-конференцию, после того как председательствующая в апреле в Совете Безопасности Великобритания дважды за сутки отклонила российские запросы об организации заседания по событиям в Буче. В ходе брифинга посол представил журналистам свидетельства постановки провокации в украинском городе, а также прокомментировал намерения Вашингтона и Лондона инициировать голосование по исключению России из Совета ООН по правам человека.
Ранее в понедельник британский постпред при всемирной организации Барбара Вудворд объяснила отказ организовать заседание тем, что решение о графике встреч принимает председатель в соответствии с правилами. На 5 апреля в Совбезе намечено заседание по запросам России и Украины. По утверждению Вудворд, проведение консультаций во вторник позволит получить больше информации и заслушать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС.
Небензя в ответ напомнил, что Россия никогда не препятствовала созыву встреч СБ ООН: ни в выходные, ни в праздники. По его словам, нынешнее поведение Великобритании является беспрецедентным в практике Совбеза. "Они пытались изобрести неправомочный ложный предлог, чтобы не собирать эту встречу в понедельник, настаивая, что она должна пройти во вторник", - сказал российский постпред. Согласно Уставу ООН, председатель обязан собрать встречу Совбеза в течение 24 часов после получения запроса. Россия считает, что Великобритания тем самым показывает настоящее отношение западных стран к украинскому народу.
Ни единого сомнения На пресс-конференции российские дипломаты представили видеозаписи из Бучи, снятые сразу после ухода из города российских военных: тел погибших на улицах не было. Запечатленные на кадрах украинские военные и мэр города находились в приподнятом настроении, заявляли о своей "победе", ни о каких убийствах не упоминали.
Василий Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие не имеют никакого отношения к зверствам против мирного населения в Буче. "С самого начала было очевидно, что это не что иное, как очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию", - отметил он.
Постпред РФ обратил внимание на то, что на протяжении четырех дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, "не было ни одного признака жестокостей, ни одного упоминания о них".
За гранью понимания США и Великобритания намерены провести в Генеральной Ассамблее ООН голосование по отстранению России от участия в Совете по правам человека. По словам Барбары Вудворд, вопрос о приостановке права голоса России будет поднят на Генассамблее "в ближайшие дни".
Небензя назвал подобные попытки невообразимыми. "Это не облегчит, не стимулирует, не упростит то, что происходит на переговорах о мире между Россией и Украиной", - отметил он. На вопрос о прекращении огня постпред указал на то, что именно западные страны не дали принять в СБ ООН соответствующую российскую резолюцию.
В результате нынешней западной кампании, обратил внимание Небензя, россиян притесняют в Европе только на основании наличия у них российского паспорта. В то время как в России нет ксенофобии по отношению к украинцам.
В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фейковой атакой ситуацию в Буче.
"Фейковая атака": Лавров прокомментировал ситуацию вокруг украинской Бучи
Ситуация вокруг украинского города Буча – очередная фейковая атака. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с замгенсеком ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
"На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами", – заявил Лавров.
По его словам, "там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители", передает sputniknews.com.
Ранее украинские власти и СМИ опубликовали видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ ранее расценили опубликованные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие "преступления" российских войск в Буче, как очередную провокацию.
В ведомстве подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта – на следующий день после переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Володин назвал ситуацию в Буче провокацией с целью дискредитации России
Ситуация в Буче является провокацией с целью дискредитации РФ и обоснования санкций, странам НАТО не нужно настоящее расследование случившегося. Об этом во вторник в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Цель одна - дискредитировать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, другие недружественные действия, еще больше обострить ситуацию на Украине", - подчеркнул он.
По словам Володина, "странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены".