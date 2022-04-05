Прекращены все работы, связанные с отбором и закачкой газа, в подземном хранилище этого энергоресурса - Rehden. Оно является самым крупным не только в ФРГ, но и в Западной Европе.
Подземная площадь хранилища - восемь квадратных километров, объем активного газа достигает 4 миллиарда кубометров. Rehden управляет Gazprom Germania через оператора Astora, сообщает mk.ru.
Работы в подземном хранилище остановились 1 апреля в 7 часов утра. 4 апреля запасы газа составляли 21 миллион кубических метров в сутки.
По сообщению немецких средств массовой информации, в конце марта Берлин решил национализировать немецкие активы энергетических компаний России, представляющие важность для ФРГ. 1 апреля "Газпром" заявил, что больше не участвует в компании Gazprom Germania, а также в активах, которые ей принадлежат (Gazprom Marketing & Trading Ltd).
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек 4 апреля сообщил о передаче Gazprom Germania в управление Федеральному сетевому агентству.
В немецком хранилище "Йемгум" и австрийском "Хайдахе", управлением которых тоже занимается Astora, работы идут. Однако запасы активного газа в них, как сообщают СМИ Германии, минимальны. mk.ru