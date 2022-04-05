На электронные адреса учреждений и организаций Приднестровья продолжают поступать сообщения о заложенных в зданиях городов Тирасполь, Бендеры и Рыбница взрывных устройствах, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Сегодня на электронную почту учреждений поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в:
- центры гигиены и эпидемиологии г. Тирасполь и г. Бендеры, -ЦРБ г. Рыбница, -Республиканская клиническая больница, -Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, -Бендерская центральная поликлиника, -Тираспольский медицинский колледж и одна из рыбницких школ.
Из зданий все эвакуированы. В настоящее время специалисты МВД, Минобороны и МГБ обследуют здания и прилегающие территории.
Правоохранители ведут работу по установлению лиц, отправивших сообщения. За подобные действия им грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до трёх лет