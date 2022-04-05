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Неизвестные злоумышленники продолжают «минировать» госучреждения

Неизвестные злоумышленники продолжают «минировать» госучреждения

На электронные адреса учреждений и организаций Приднестровья продолжают поступать сообщения о заложенных в зданиях городов Тирасполь, Бендеры и Рыбница взрывных устройствах, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Сегодня на электронную почту учреждений поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в:

- центры гигиены и эпидемиологии г. Тирасполь и г. Бендеры,
-ЦРБ г. Рыбница,
-Республиканская клиническая больница,
-Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны,
-Бендерская центральная поликлиника,
-Тираспольский медицинский колледж и одна из рыбницких школ.

Из зданий все эвакуированы. В настоящее время специалисты МВД, Минобороны и МГБ обследуют здания и прилегающие территории.

Правоохранители ведут работу по установлению лиц, отправивших сообщения. За подобные действия им грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до трёх лет
  • Сегодня, 11:51
  • DTV
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