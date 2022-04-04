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"Молчали две недели ": американские военные тайно испытали "гиперзвук" - CNN

"Молчали две недели ": американские военные тайно испытали "гиперзвук" - CNN

Американские военные испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник, который пожелал остаться анонимным.

Испытания, по данным журналистов, успешно прошли ещё в марте 2022 года. Это случилось, когда президент США Джо Байден готовил свой визит в Европу. В этот момент он должен был посетить и лагерь украинских беженцев в Польше. В результате в США решили, что благоразумнее будет не обнародовать новость о гиперзвуковом оружии на фоне последних событий, сообщает tsargrad.tv

"США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но молчали на протяжении двух недель, чтобы избежать усиления напряжённости с Россией, когда президент Джо Байден собирался поехать в Европу", - говорится в заявлении телеканала CNN.

По словам чиновника, США испытали гиперзвуковую ракету, разрабатываемую в рамках "Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия" (HAWC). Она была запущена с бомбардировщика B-52, сообщает interfax

Телекомпания CNN подчеркивает, что это второе успешное испытание гиперзвукового оружия в рамках программы HAWC. Первое состоялось в сентябре прошлого года.


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