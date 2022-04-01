Орган гражданской авиации Молдовы заявляет, что не был проинформирован о намерении Российской Федерации возобновить полеты в страну. Таким образом, рейсы российских авиаперевозчиков в Международный аэропорт Кишинева выполняться не могут, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md
«Относительно распространенной в публичном пространстве информации, связанной с возобновлением полетов Российской Федерацией в 52 страны, в том числе в Молдову, с 9 апреля, Орган гражданской авиации заявляет, что власти нашей страны не были проинформированы о намерении возобновить полеты со стороны России», — говорится в сообщении ведомства.
«Напоминаем, что воздушное пространство Молдовы частично открыто, что позволяет возобновить регулярные пассажирские рейсы в/из Международного аэропорта Кишинева. Воздушное пространство Украины и Евросоюза остается закрытым для российских авиакомпаний. Таким образом, в настоящее время рейсы эксплуатантов из Российской Федерации в Международный аэропорт Кишинева не выполняются», - добавили в ОГА.
В понедельник, 5 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 9 апреля Российская Федерация возобновит полеты в 52 страны, в том числе в Молдову.
Напомним, что 21 марта часть воздушного пространства Молдовы со стороны Румынии была открыта для использования гражданской и государственной авиацией, что позволило возобновить регулярные пассажирские перевозки.
Остальное воздушное пространство остается закрытым, в том числе воздушное пространство класса G (неконтролируемое воздушное пространство, используемое в основном для развлекательных полетов), с применением к этому пространству в случае необходимости исключений, предусмотренных п.25 Положения №1 от 24 февраля 2022 года.