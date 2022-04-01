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Германия признает молдавские водительские права

Германия признает молдавские водительские права

Водительские права, выданные в Молдове, признают в Германии.

В рамках рабочего визита кишиневской делегации в Берлин для участия в конференции "Платформа поддержки для Молдовы" министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко подписала совместную декларацию между Министерством внутренних дел РМ и Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии о взаимном признании водительских прав, сообщает Noi_md

Главное условие для признания молдавских прав в Германии и немецких в Молдове — подтверждение теоретического экзамена.

Практический экзамен при этом остается обязательным.

По запросу властей будет необходимым представить и медицинское заключение о состоянии физического и ментального здоровья.

Согласно декларации, будут пересмотрены водительские права лиц, постоянно проживающих на территории Германии (минимум 185 дней в году).

Это касается категорий A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. Кроме того, владельцам водительского удостоверения, которое подлежит пересмотру, будет нужно выплатить внутренние сборы, установленные властями.
  • Сегодня, 16:04
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