Сотрудники карантинно-экологической милиции проводят рейды по выявлению мест незаконного размещения рекламных объявлений в Бендерах, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Зачастую остановки, столбы электропередач и двери подъездов полностью заклеены яркими рекламами. На месте сорванных объявлений почти сразу же появляются новые. Бесконечно нарастает слой за слоем. Такая картина привычна не только жителям города Бендеры.
Только за прошлый месяц за расклеивание объявлений в неположенных местах экологи в погонах привлекли к админответственности более 10 человек. В своё оправдание нарушители говорят: «Наклеил там, где и все».
Инспекторы карантинно-экологической милиции поясняют: «Каждый имеет право бесплатно расклеить объявления, рекламу, плакаты, афиши и прочего рода информационно-печатную продукцию. Но только на специально оборудованных местах.
Например, это разрешено размещать в подъездах или во дворах жилых домов, если там предусмотрены доски для объявлений. В общественных местах – на щитах, стендах или тумбах, которые предназначены для объявлений».
Размещение объявлений «там, где и все» портит внешний облик города, поэтому нарушителей привлекают к админответственности.
Так, согласно административному кодексу республики, за расклейку объявлений в неположенном месте сумма штрафа на частное лицо может достичь более 1000 рублей, на должностных лиц – свыше 3500 рублей ПМР.