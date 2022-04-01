Dnestr.TV

 
0

Объявления под штрафом

Объявления под штрафом

Сотрудники карантинно-экологической милиции проводят рейды по выявлению мест незаконного размещения рекламных объявлений в Бендерах, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Зачастую остановки, столбы электропередач и двери подъездов полностью заклеены яркими рекламами. На месте сорванных объявлений почти сразу же появляются новые. Бесконечно нарастает слой за слоем. Такая картина привычна не только жителям города Бендеры.

Только за прошлый месяц за расклеивание объявлений в неположенных местах экологи в погонах привлекли к админответственности более 10 человек. В своё оправдание нарушители говорят: «Наклеил там, где и все».

Инспекторы карантинно-экологической милиции поясняют: «Каждый имеет право бесплатно расклеить объявления, рекламу, плакаты, афиши и прочего рода информационно-печатную продукцию. Но только на специально оборудованных местах.

Например, это разрешено размещать в подъездах или во дворах жилых домов, если там предусмотрены доски для объявлений. В общественных местах – на щитах, стендах или тумбах, которые предназначены для объявлений».

Размещение объявлений «там, где и все» портит внешний облик города, поэтому нарушителей привлекают к админответственности.

Так, согласно административному кодексу республики, за расклейку объявлений в неположенном месте сумма штрафа на частное лицо может достичь более 1000 рублей, на должностных лиц – свыше 3500 рублей ПМР.
  • Сегодня, 17:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна