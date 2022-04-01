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Захарова предложила Зеленскому самораспуститься

Захарова предложила Зеленскому самораспуститься

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Владимиру Зеленскому самораспуститься.

Во вторник Зеленский в выступлении перед Совбезом ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совбеза не получится.

"Теперь непосредственно о заявлениях Зеленского по поводу того, что кто-то там должен самораспуститься, это очень интересная логика. Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход - самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе", - сказала она в эфире радио Sputnik.

Ранее Зеленский поставил ультиматум ООН: Устраните Россию или самораспуститесь

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед Советом Безопасности ООН призвал Совбез исключить Россию из своего состава или самораспуститься.

Зеленский не просто настраивает ООН против России, он прямо и бескомпромиссно предложил переписать правила организации под себя.

«Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны, либо если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься», — заявил он перед членами Совбеза.
Если, кроме разговоров, вы ни на что не способны, то другого варианта не остается, огорченно заключил Зеленский.

Он также в очередной раз выступил с рядом резких обвинений в адрес России. Разумеется, никаких доказательств или конкретных сведений украинский лидер не привел.

  • Сегодня, 08:34
  • DTV
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