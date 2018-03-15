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Ситуация в троллейбусных управлениях – на контроле Правительства

Ситуация в троллейбусных управлениях – на контроле Правительства

В ходе заседания Координационного совета также был рассмотрен блок региональных вопросов. В рамках данных ранее поручений обсудили движение кадров в троллейбусных управлениях. Так, Минэкономразвития совместно с госадминистраций Тирасполя и Бендер провели анализ динамики оттока кадров в ТТУ и БТУ. Согласно представленным данным, уровень текучести кадров на сегодняшний день составляет 7% от общего количества работников. Незначительно выше нормы отток кондукторов, что ранее являлось следствием фактического размера зарплаты и соответствующих условий труда. Для решения проблемы оттока персонала с 2019 по 2021 год по инициативе Правительства проводились мероприятия по увеличению заработной платы, сообщает пресс-служба Правительства.

«По водителям троллейбусов рост составляет от 46% до 60%, что полностью соответствует объему направленных средств. По кондукторам темпы прироста зарплаты, конечно, меньше, но нужно отметить, что здесь квалификационные требования несколько иные. И на сегодняшний день можно сказать, что, если зарплата водителя, допустим, в Тирасполе была 2870 руб., а в Бендерах - 3010 руб., то зарплата водителя троллейбуса в 2021 году составила 4690 руб. в Тирасполе и 4409 руб. в Бендерах», - отметил Сергей Оболоник.

Также, по словам Вице-премьера, у кондукторов заработная плата выросла до 35%. Динамика роста зарплат наблюдается и по техническим специальностям – у слесарей службы подвижного состава, электромонтеров, работников службы энергохозяйства.

Согласно представленным данным БТУ, массовых случаев увольнения, как и в столичном троллейбусном управлении, не выявлено.

«У нас примерно год назад была ситуация критическая, многие выезжали за пределы Приднестровья, сейчас есть тенденция, что некоторые водители возвращаются. В настоящее время у нас заполнены учебные группы, чего давно не было. Водители, которые работают с несколько повышенной нагрузкой могут получать зарплату где-то 5300, кто хочет работать», - также отмечает положительную динамику глава Бендер Роман Иванченко.

Глава Правительства нацелил участников Координационного совета не останавливаться на достигнутом, мониторить текущую ситуацию, анализировать динамику и в случае необходимости незамедлительно реагировать на изменение ситуации, которая сегодня близка к стабильной.

«Это касается не только троллейбусных управлений. У нас похожая проблема и в ЖКХ, и в здравоохранении, и в других сферах. И все с одной стороны сложно, но с другой стороны все просто. Либо мы платим близкую к рынку заработную плату, способную как-то здесь задержать людей, и тогда мы с персоналом и с подвижным составом троллейбусным, либо мы не платим соответствующую зарплату и остаемся без людей. Здесь все очень просто и нужно принимать решение либо в плане тарифов перевозки, либо, если мы продолжаем этот вектор социальной политики, тогда нужно увеличивать дотации из бюджета, но персонал должен быть стабилен. Иначе действительно у нас могут перевозки остановиться, так почти и произошло несколько лет назад», - подчеркнул Премьер Александр Мартынов.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 08:38
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