Dnestr.TV

 
0

Google удалил Минобороны РФ из поиска, а «Твиттер» блокирует публикацию российского МИД

Google удалил Минобороны РФ из поиска, а «Твиттер» блокирует публикацию российского МИД

Google полностью удалил из поисковой выдачи сайт Министерства обороны Российской Федерации. Его больше не отображает в поиске.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.

Вместо Минобороны РФ в поиске выдает статью о министерстве в "Википедии", социальных сетях в Facebook и "ВКонтакте" и канале YouTube.

В то же время сайт Министерства обороны Украины и в дальнейшем выдает первым в поиске.

Google удалил Минобороны РФ из поиска, а «Твиттер» блокирует публикацию российского МИД

«Твиттер» блокирует публикацию российского МИД об украинской провокации в Буче

Очередной неприкрытый акт цензуры в соцсети «Твиттер». Администрация платформы ограничила доступ к публикации нашего МИД о провокации Киева в Буче.

В своем сообщении ведомство на английском языке объяснило, почему Россия не причастна к массовому убийству мирных жителей, а представленные Украиной кадры — фейк. И вот эту информацию соцсеть сочла оскорбительной. В Москве потребовали немедленно восстановить доступ. А то, что произошло, назвали попыткой скрыть преступления киевского режима, передает 1tv.ru.

И это далеко не первый случай — поток фейков плюс неисполнение требований российского законодательства уже привели к блокировке сайта на территории нашей страны. Теперь «Твиттер» пошел еще дальше — в соцсети заявили, что перестанут предлагать пользователям посты от аккаунтов, связанных с властями России.
  • Сегодня, 08:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна