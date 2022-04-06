Вместо Минобороны РФ в поиске выдает статью о министерстве в "Википедии", социальных сетях в Facebook и "ВКонтакте" и канале YouTube.
В то же время сайт Министерства обороны Украины и в дальнейшем выдает первым в поиске.
«Твиттер» блокирует публикацию российского МИД об украинской провокации в Буче
Очередной неприкрытый акт цензуры в соцсети «Твиттер». Администрация платформы ограничила доступ к публикации нашего МИД о провокации Киева в Буче.
В своем сообщении ведомство на английском языке объяснило, почему Россия не причастна к массовому убийству мирных жителей, а представленные Украиной кадры — фейк. И вот эту информацию соцсеть сочла оскорбительной. В Москве потребовали немедленно восстановить доступ. А то, что произошло, назвали попыткой скрыть преступления киевского режима, передает 1tv.ru.
И это далеко не первый случай — поток фейков плюс неисполнение требований российского законодательства уже привели к блокировке сайта на территории нашей страны. Теперь «Твиттер» пошел еще дальше — в соцсети заявили, что перестанут предлагать пользователям посты от аккаунтов, связанных с властями России.