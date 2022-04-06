Киев не оставляет попыток вовлечь нейтральную Молдову в свою военную повестку. Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) распространил информацию о том, что на аэродроме Тирасполя идет подготовка к приему самолетов.
По мнению украинских властей, таким образом российские войска готовятся к удару по Одесской области из Приднестровья.
«Враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполя идет подготовка к приему самолетов», — заявили в Генштабе ВСУ.
До 1989 года тираспольский аэродром использовался как военный объект ВВС СССР. После вывода 14-й российской армии и начала молдавско-приднестровского вооруженного конфликта он не использовался по назначению. На взлетной полосе проводились тренировки парадных расчетов, устраивались автогонки. Последний раз самолет на нем садился в октябре 2012 года. Это был российский АН-72, который затем вылетел в Кишинев, сообщает eadaily.com
Власти Приднестровья планировали преобразовать военный аэродром в Тирасполе в гражданский аэропорт, однако Молдова и Украина отказались дать воздушный коридор.
Напомним, ранее Киев высказывал разочарование тем, что Кишинев не поддержал антироссийские экономические санкции и даже потребовал «открыть второй фронт», чтобы отвлечь Москву от Украины новым вооруженным конфликтом в Приднестровье. В контексте этого, в украинских ТГ-каналах регулярно всплывают сообщения о якобы имеющей место «активизации российских войск» на неподконтрольной РМ территории (Оперативная группа ВС РФ обеспечивает миротворческую операцию на Днестре). Сеет панику и нагнетает обстановку также военная администрация Одессы, которая, судя по заявлениям, уже давно «обороняется» на приднестровском направлении.
Как сообщало EADaily , 5 апреля на совместной пресс-конференции в Берлине министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску и премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы представитель Бухареста подчеркнул, что «сейчас нет никаких признаков того, что российская военная угроза может исходить из Приднестровья».
В свою очередь Гаврилица подтвердила, что власти Молдавии внимательно следят за тем, что происходит на границе с Украиной, но «пока не видят планов по втягиванию РМ или Приднестровского региона в эту войну».