В ходе заседания Координационного совета по экономическим, социальным и иным актуальным вопросам Глава Правительства рассмотрел ряд обращений граждан. Премьер отметил, что с сегодняшнего дня по наиболее острым и значимым вопросам на заседание Коордсовета будут приглашаться граждане, которые смогут озвучить свои вопросы, а также принять участие в обсуждении.
Сегодня был приглашен защитник Приднестровья – Василий Дидько, рассказавший о проблемах своей семьи. Дочь Василия Кирилловича - инвалид детства первой группы с диагнозом задержка психомоторного развития. Родители оказывают дочери полный уход, но не справляются – материальная нагрузка слишком высокая для семьи пенсионеров, сообщает пресс-служба Правительства.
«Она не ходит, она не разговаривает, сама не кушает, не сидит без поддержки и в последнее время у нее образовались пролежни. Для решения этих проблем нам нужно каждый день: 2 памперса, которые стоят 25 рублей, скотч – 25-30 рублей, питание, средства гигиены и так далее. Это выходит более трех тыс. рублей каждый месяц. Ее пенсия - 1262 рубля, пенсия жены - 1295 рублей», - рассказал о ситуации Василий Дидько.
В Приднестровье подобных семей 1300. Зачастую они находятся в сложном финансовом положении, чтобы как-то помочь этим семьям один раз в квартал собирается специальная межведомственная комиссия. По запросу она выделяет средства на приобретение необходимых лекарств, изделий медицинского назначения.
«Механизм, по которому мы работаем сейчас – это комиссия по гуманитарной помощи. Он лучше, чем ничего, но он не решает проблемы на системной основе. В целом этот ситуативный подход – кто-то обратился, кто-то не написал, кому-то помогли, кому-то не помогли - не допустим», считает Глава Правительства.
Чтобы изменить подход к ситуации в целом, Премьер поручил Минсоцзащите совместно с Минздравом в двухнедельный срок выработать механизм ежемесячного оказания помощи таким гражданам. По мнению Александра Мартынова, помощь таким гражданам должна заключаться в полном обеспечении лекарствами, средствами личной гигиены и специальным питанием исключительно по назначению врача-терапевта.
Затронули и вопрос помощи пенсионерам и льготным категориям в части компенсации затрат на дорогостоящее лечение заболеваний органов зрения. По поручению Правительства профильное ведомство сейчас работает над механизмом, при котором эту часть затрат будет брать на себя государство.
Еще одна острая тема – помощь инвалидам, передвигающимся в электрических колясках. Дело в том, что аккумуляторы часто выходят из строя, а стоимость их высока и не все могут позволить их своевременно заменить на новые. Масштаб проблемы Премьер поручил изучить Минсоцзащите.
Среди вопросов от граждан были те, которые касались медицины, образования, безопасности школьников и других направлений. Их по поручению Премьера проработают и представят результаты на следующем заседании Координационного совета. gov-pmr.org