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Офтальмологическая помощь льготникам

Офтальмологическая помощь льготникам

Правительство предлагает оплачивать льготникам дорогостоящее лечение сложных заболеваний органов зрения. Стоимость одной такой операции может достигать 15 тысяч рублей ПМР.

На сегодняшний день 507 граждан республики нуждаются в операциях и оперативном лечении по устранению различных патологий глаз, из которых в замене хрусталика нуждается 472 человека. Из них – 105 граждан – это льготники.

Операции по замене хрусталика выполняют в Республиканской клинической больнице. На сегодняшний день, в больнице могут принять на операцию только 300 пациентов в год, так как в этой области работает всего лишь один практикующий хирург, передает newspmr.com.

Правительство предлагает снизить нагрузку на госучреждения, при этом значительно увеличить количество операций, выполняя часть из них в частных клиниках. Стоимость количества необходимых операций, которые могут быть проведены в текущем году в частных клиниках Приднестровья или Молдовы, может составить порядка 5-8 млн рублей. Точная сумма будет зависеть от количества пациентов и самой клиники, сообщили в Минздраве ПМР.

Что касается частной клиники на территории республики – в прошлом году здесь прооперировали 935 пациентов с катарактой. Возможности клиники сегодня – до 80 операций в месяц.

Глава Правительства ПМР считает, что для начала необходимо структурировать существующую очередь пациентов в части степени ургентности, а также определить реальные сроки по проведению плановых операций, исходя из существующих потребностей. Если очередь в государственную клинику будет нарастать, и проблема усугубляться, то следует подключать мощности частных медицинских клиник.

Майя Караман, newspmr.com
  • Сегодня, 11:22
  • DTV
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