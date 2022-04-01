Правительство предлагает оплачивать льготникам дорогостоящее лечение сложных заболеваний органов зрения. Стоимость одной такой операции может достигать 15 тысяч рублей ПМР.
На сегодняшний день 507 граждан республики нуждаются в операциях и оперативном лечении по устранению различных патологий глаз, из которых в замене хрусталика нуждается 472 человека. Из них – 105 граждан – это льготники.
Операции по замене хрусталика выполняют в Республиканской клинической больнице. На сегодняшний день, в больнице могут принять на операцию только 300 пациентов в год, так как в этой области работает всего лишь один практикующий хирург, передает newspmr.com.
Правительство предлагает снизить нагрузку на госучреждения, при этом значительно увеличить количество операций, выполняя часть из них в частных клиниках. Стоимость количества необходимых операций, которые могут быть проведены в текущем году в частных клиниках Приднестровья или Молдовы, может составить порядка 5-8 млн рублей. Точная сумма будет зависеть от количества пациентов и самой клиники, сообщили в Минздраве ПМР.
Что касается частной клиники на территории республики – в прошлом году здесь прооперировали 935 пациентов с катарактой. Возможности клиники сегодня – до 80 операций в месяц.
Глава Правительства ПМР считает, что для начала необходимо структурировать существующую очередь пациентов в части степени ургентности, а также определить реальные сроки по проведению плановых операций, исходя из существующих потребностей. Если очередь в государственную клинику будет нарастать, и проблема усугубляться, то следует подключать мощности частных медицинских клиник.