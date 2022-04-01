Госдума 5 апреля приняла в первом чтении проект закона о расширении полномочий президента РФ определять категории лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.
Согласно документу (№49269-8), предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ и признании российскими гражданами. Прежде всего, речь идет о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
В число лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ, включены также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников - граждан РФ.
Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ), также получают право на упрощенное приобретение гражданства РФ без прохождения процедуры признания их носителями русского языка.
Российскими гражданами также могут быть признаны: лица, родившиеся на территории РФ (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 г.; лица, хотя бы один из родителей которых на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (территории РСФСР); военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или РФ и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств. Наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами РФ.
Расширяются полномочия президента РФ по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ. Президент РФ может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем законе "О гражданстве РФ", а также другие лица.
В ведении президента РФ предлагается оставить только прием в гражданство РФ в исключительном порядке и распространить его на ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР; лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ.
В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства РФ наделяются МВД России и МИД России.
В категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты. Соответствующие положения закона "О гражданстве РФ" не были востребованы на практике, говорится в пояснительной записке.
Для исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами РФ для приобретения российского гражданства упрощенное приобретение гражданства РФ предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребенка.
Прекращение гражданства
Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства РФ.
В соответствии с законопроектом президент РФ принимает решения о прекращении гражданства РФ детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных (удочеренных) ими, независимо от места проживания таких детей в целях обеспечения защиты их прав и интересов.
Все лица, гражданство РФ которых было прекращено по инициативе их родителей (усыновителей), имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ в течение пяти лет после достижения возраста 18 лет.
Прекращение гражданства РФ по всем иным основаниям (совершение преступления, использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений) подлежит обязательному согласованию с президентом РФ.
Законопроект устанавливает десятилетний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства РФ в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство РФ.
Законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства РФ. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. В случае прекращения гражданства РФ в связи с совершением таких преступлений установленный десятилетний срок применяться не будет.
Двойное и множественное гражданство
Гражданин РФ, имеющий двойное или множественное гражданство, рассматривается РФ только как гражданин РФ вне зависимости от места его проживания. Согласно законопроекту приобретение гражданином РФ гражданства (подданства) иностранного государства не влечет за собой прекращение гражданства РФ.
Наличие у гражданина РФ двойного или множественного гражданства не может являться основанием для его высылки из РФ или выдачи иностранному государству, в том числе государству, гражданство (подданство) которого имеет гражданин РФ, говорится в документе.
При подаче заявления о приеме в гражданство РФ иностранцы и лица без гражданства должны будут в обязательном порядке проходить процедуру государственной дактилоскопической регистрации. interfax.ru