Республика Молдова может направить инженеров на разминирование в Украину, но только после заключения мирного договора. По мнению экспертов по безопасности, в Национальной армии есть хорошо подготовленные специалисты. Операции по разминированию носят длительный характер и должны подпадать под статус нейтралитета Республики Молдова и проходить под эгидой международных организаций, сообщает tvrmoldova.md.
НАТАЛЬЯ АЛБУ Эксперт по безопасности: «Чтобы Молдова ходила на такие миссии, даже в Украине должно быть мирное перемирие. Эта война должна закончиться заключением международного соглашения об участии Республики Молдова в миротворческих миссиях с другими странами. Во-первых, если такая процедура инициирована, она имеет длительный период времени, прежде всего, она должна быть одобрена парламентом».
Военные могут выезжать на разминирование в Украине только по закону об участии РМ в миротворческих операциях, принятом в 2000-х годах под эгидой ОБСЕ или ООН.
НАТАЛЬЯ АЛБУ Эксперт по безопасности: «Нейтралитет не мешает Республике Молдова демонстрировать, что Республика Молдова участвует в международном мире, особенно когда речь идет о коллективной безопасности, мы все знаем, что являемся частью Организации Объединенных Наций. Примем участие в гуманитарных, гражданских и миротворческих миссиях Также в связи с обострением конфликта на левом берегу Днестра. Примером может служить участие в Ираке 6 воинских контингентов, где они выполняли задачи по разминированию».
Бывший министр обороны Анатолий Шалару подтверждает, что у бессарабских инженеров есть опыт участия в миротворческих миссиях.
АНАТОЛ ШАЛАРУ, бывший министр обороны: «Если говорить о запросах, то у нас очень хорошие опытные инженеры и в Косово, Ираке, в других частях мира были специалисты и их ценят, в мире прошли серьезные школы. Американцы пришли и потренировались, а наши выбыли. Но после окончания войны на Украине, я уверен, они справятся, потому что у них будет много работы».
Президент Молдовы Майя Санду предложила украинской стороне услуги инженеров из Республики Молдова, если будет интерес в этом плане. С 2014 года по настоящее время инженеры контингента СДК-9 участвуют в международных миссиях по исследованию, идентификации, маркировке и обезвреживанию взрывоопасных предметов. tvrmoldova.md