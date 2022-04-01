Dnestr.TV

 
0

Эксперт пояснила, при каком условии молдавские саперы отправятся в Украину

Эксперт пояснила, при каком условии молдавские саперы отправятся в Украину

Республика Молдова может направить инженеров на разминирование в Украину, но только после заключения мирного договора. По мнению экспертов по безопасности, в Национальной армии есть хорошо подготовленные специалисты. Операции по разминированию носят длительный характер и должны подпадать под статус нейтралитета Республики Молдова и проходить под эгидой международных организаций, сообщает tvrmoldova.md.

НАТАЛЬЯ АЛБУ Эксперт по безопасности: «Чтобы Молдова ходила на такие миссии, даже в Украине должно быть мирное перемирие. Эта война должна закончиться заключением международного соглашения об участии Республики Молдова в миротворческих миссиях с другими странами. Во-первых, если такая процедура инициирована, она имеет длительный период времени, прежде всего, она должна быть одобрена парламентом».

Военные могут выезжать на разминирование в Украине только по закону об участии РМ в миротворческих операциях, принятом в 2000-х годах под эгидой ОБСЕ или ООН.

НАТАЛЬЯ АЛБУ Эксперт по безопасности: «Нейтралитет не мешает Республике Молдова демонстрировать, что Республика Молдова участвует в международном мире, особенно когда речь идет о коллективной безопасности, мы все знаем, что являемся частью Организации Объединенных Наций. Примем участие в гуманитарных, гражданских и миротворческих миссиях Также в связи с обострением конфликта на левом берегу Днестра. Примером может служить участие в Ираке 6 воинских контингентов, где они выполняли задачи по разминированию».

Бывший министр обороны Анатолий Шалару подтверждает, что у бессарабских инженеров есть опыт участия в миротворческих миссиях.

АНАТОЛ ШАЛАРУ, бывший министр обороны: «Если говорить о запросах, то у нас очень хорошие опытные инженеры и в Косово, Ираке, в других частях мира были специалисты и их ценят, в мире прошли серьезные школы. Американцы пришли и потренировались, а наши выбыли. Но после окончания войны на Украине, я уверен, они справятся, потому что у них будет много работы».

Президент Молдовы Майя Санду предложила украинской стороне услуги инженеров из Республики Молдова, если будет интерес в этом плане. С 2014 года по настоящее время инженеры контингента СДК-9 участвуют в международных миссиях по исследованию, идентификации, маркировке и обезвреживанию взрывоопасных предметов.
tvrmoldova.md
  • Сегодня, 11:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна