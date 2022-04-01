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Умер Владимир Жириновский

Умер Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни в среду после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты.

"После тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский", - сказал Володин.

Депутаты почтили память политика минутой молчания и объявили перерыв в заседании.

Смерть Владимира Жириновского подтвердили в ЛДПР. Об этом партия сообщила в своем Telegram-канале.

В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России, для армии и для сторонников политика.

«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — заявили в партии.

Владимира Жириновского госпитализировали с омикрон-штаммом коронавируса в начале февраля. На фоне коронавируса у политика развилась двусторонняя пневмония.
  • Сегодня, 12:46
  • DTV
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